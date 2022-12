Poesie di Natale 2022 in rima, brevi e per bambini per augurare buone feste

Se cercate qualcosa di diverso per augurare buon natale (o Buone Feste) ai vostri amici e parenti rispetto ai soliti messaggi d’augurio, che, diciamocelo, a volte risultano un po’ troppo standardizzati o pre-confezionati, ecco alcune poesie di Natale che potrebbero fare al caso vostro. Magari da inviare su WhatsApp a chi ha dei figli oppure semplicemente per leggerle ai nostri figli o nipoti.

Le migliori poesie di Natale 2022

La prima poesia che abbiamo individuato per voi lettori è una composizione di Gianni Rodari. Poi ce ne sono altre, tutte con rime simpatiche e divertenti in grado di rendere ancora più speciale questo Natale 2022. Vi ricordiamo che se volete invece consigli su frasi divertenti, brevi messaggi, video o GIF da inviare per augurare Buone Feste sul nostro sito www.ilcorrieredellacitta.com potrete trovare tanti consigli utili per sorprendere chi amate.

L’albero dei poveri – “Filastrocca di Natale, la neve è bianca come il sale, la neve è fredda, la notte è nera ma per i bimbi è primavera: soltanto per loro, ai piedi del letto è fiorito un alberetto. Che strani fiori, che frutti buoni oggi sull’albero dei doni: bambole d’oro, treni di latta, orsi dal pelo come d’ovatta, e in cima, proprio sul ramo più alto, un cavallo che spicca il salto. Quasi lo tocco…Ma no, ho sognato, ed ecco, adesso, mi sono destato: nella mia casa, accanto al mio letto non è fiorito l’alberetto. Ci sono soltanto i fiori del gelo sui vetri che mi nascondono il cielo. L’albero dei poveri sul vetro è fiorito: io lo cancello con un dito” (Gianni Rodari) È Natale – È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta

che rimani in silenzio per ascoltare l’altro. È Natale ogni volta che non accetti quei principi

che relegano gli oppressi ai margini della società. È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza (Madre Teresa di Calcutta) Nella notte di Natale – “Io scrivo nella mia dolce stanzetta, d’una candela al tenue chiarore,

ed una forza indomita d’amore muove la stanca mano che si affretta. Come debole e dolce il suon dell’ore! Forse il bene invocato oggi m’aspetta. Una serenità quasi perfetta calma i battiti ardenti del mio cuore. Notte fredda e stellata di Natale, sai tu dirmi la fonte onde zampilla Improvvisa la mia speranza buona? È forse il sogno di Gesù che brilla nell’anima dolente ed immortale del giovane che ama, che perdona?” (Umberto Saba)

Filastrocche da inviare su WhatsApp per augure Buone Feste

Oltre alle poesie è possibile trovare online qualche breve componimento in rima sempre da leggere magari ai più piccini. E quale oggetto migliore se non il personaggio protagonista di queste Feste, ovvero Babbo Natale? Ecco allora qualche simpatica filastrocca dedicata al Natale.