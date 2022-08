Pokémon: al via a Londra ai Campionati Mondiali 2022

I Campionati mondiali Pokémon 2022 si stanno svolgendo a Londra. Un evento speciale per gli appassionati.

A rendere speciale l’appuntamento: coinvolge una serie di giochi diversi, è un evento con 25 e più anni di attività, che ha la capacità di avvicinare giovani e meno giovani. I Campionati Mondiali Pokémon 2022 sono anche l’evento esport dell’anno per la comunità competitiva dei mostri tascabili di Nintendo e Game Freak, ma anche una vera e propria festa dedicata a Pikachu e soci e ai loro fan.

I Campionati Mondiali Pokémon 2022 sembrano più una convention di gioco nella quale a fare da trade unione sono mostri tascabili.

Tante finali diverse presentate in un unico evento

L’evento non rappresenta solo una sola finale, ma tante finali diverse impacchettate in un unico evento.

I due appuntamenti principali sono senza dubbio:

– l’ultima finale di Pokémon Spada e Scudo, un gioco che sarà molto probabilmente soppiantato dall’arrivo dei prossimi Pokémon Scarlatto e Violetto

– e quella del Gioco di Carte Collezionabili, che sembra sia tornata in auge grazie al mercato dei suoi collezionisti.

Non va sottovalutata, però, l’importanza e la spettacolarità del torneo di Pokkén Tournament, il picchiaduro che ibrida la celebre serie di Tekken con gli altrettanto famosi mostri tascabili. Anche in questo caso si vocifera sia l’ultima tappa per il gioco del 2017, destinato a essere sostituito da un atteso quanto meritato seguito.

I nuovi arrivati

Infine ci sono i due nuovi arrivati:

– Pokémon Unite, il League of Legends dei pokémon, sarà con ogni probabilità una presenza fissa delle prossime edizioni

– Pokémon GO dopo il boom iniziale, ha saputo evolversi aggiungendo anche i combattimenti tra i giocatori.

Il Pokémon Center

Una delle attrazioni principali è sicuramente il Pokémon Center. Similmente a quanto accade nei videogiochi, all’interno di questi luoghi gli allenatori possono trovare tutto quello che serve loro per portare avanti la loro passione.

È un negozio tematico nel quale si possono trovare tantissimi gadget, molti dei quali esclusivi dei Campionati Mondiali Pokémon 2022. C’è il peluche di Pikachu vestito da lord inglese, ehm, di Galar, ma anche bellissime tavole da skate di legno con sopra alcuni dei Pokémon più amati. Ci sono anche felpe e pantaloni, meravigliose pokéball di metallo, pupazzi di ogni taglia e colore, bretelle, calze, tazze e bustine per proteggere le proprie carte da gioco.

Per i Campionati Mondiali Pokémon 2022 gli organizzatori hanno personalizzato la London Cable Car, una cabinovia che collega i Royal Docks alla Penisola di Greenwich, con convogli ispirati alle varie tipologie di mostri tascabili, con tanto di musica in sottofondo e finte pubblicità sui muri.

Molto spettacolari sono anche gli enormi cartelloni che tappezzano l’ExCel Center di Londra, il gigantesco polo multifunzionale nel quale si tiene l’evento.

Area esterna ai Campionati Mondiali

Nell’area esterna ai Campionati Mondiali Pokémon 2022 ci sono dei pupazzoni di Eevee e Pikachu da poter abbracciare e coi quali fare foto, delle bandane e della carte Pokémon giganti da poter personalizzare.