Quali sono i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023 2024: tutti i premi

Lotteria Italia 2023 2024, sabato 6 gennaio 2024 l’estrazione in diretta dei tagliandi vincenti. In questo articolo, non appena estratti, tutti i premi di prima, seconda e terza categoria.

L’epifania, che tutte “le feste si porta via“, ha un suo appuntamento immancabile: quello con la Lotteria Italia. E anche quest’anno, per l’edizione 2023-2024, non ha fatto eccezione. Sono oltre 6,6 milioni gli italiani che si sono accaparrati fino a oggi un biglietto, sperando sia quello fortunato. Il vincitore sarà annunciato la sera del 6 gennaio 2024, durante il giorno della Befana.

L’appuntamento con l’estrazione è stato con la prima serata di Rai 1: la Lotteria Italia è stata infatti abbinata al programma Affari Tuoi, condotto da Amadeus a partire dalle 20.30 circa. Nel corso della trasmissione saranno estratti tutti i tagliandi fortunati. Nel caso in cui foste impossibilitati a seguire le estrazioni su Rai1, sarà possibile recuperarle online, visitando il sito ADM e quello di Lotteria Italia, oltre agli aggiornamenti de Il Corriere della città proprio in questo articolo.

Lotteria Italia 2023 2024: elenco biglietti vincenti di prima categoria

In aggiornamento

Lotteria Italia 2023 2024: elenco biglietti vincenti di seconda categoria

In aggiornamento

Lotteria Italia 2023 2024: elenco biglietti vincenti di terza categoria

In aggiornamento

Vendite dei biglietti in aumento

C’è da dire che, numeri alla mano, la vendita dei biglietti ha ripreso a crescere quest’anno dopo il calo – comprensibile – dovuto alla pandemia. Ebbene, stando alle cifre ufficiali si parla di 4,6 milioni di biglietti acquistati nel 2020, quindi i 6,4 milioni l’anno successivo. Ma è nell’ultimo anno che c’è stato un aumento delle vendite del 10%, pari a circa 6,6 milioni di euro.

Boom di vendite a Roma

Secondo l’agenzia EMT/Agipro Roma si è confermata ancora una volta leader nelle vendite della Lotteria Italia, toccando quota 968.090 biglietti staccati nell’intera provincia in questa edizione 2023, per un incremento dell’11% rispetto a un anno fa. Un dato che sfiora il 15% sul totale nazionale, rileva agipronews, sintomo di come nella Capitale venga percepita una certa magia legata soprattutto alla lunga tradizione di vincite. Dal 2011 a oggi sono stati infatti vinti oltre 20 milioni, mentre restando solo alle ultime due Lotterie sono stati ben cinque i premi di prima categoria vinti, due nel 2021 – tra cui il primo premio da 5 milioni – tre nel 2022, per una vincita complessiva in due edizioni di 11,5 milioni di euro.