Quali sono i libri più belli da leggere a Natale: la classifica

Si sa, il Natale è uno dei momenti migliori per rilassarsi e ricaricare le batterie in vista del rientro in ufficio o sui banchi di scuola. Quale modo migliore per farlo se non attraverso la lettura di un bel libro? Se siete indecisi su cosa leggere questo Natale o, perché no, se volete qualche spunto su cosa regalare ai vostri cari, in quest’articolo abbiamo raccolto per voi i più bei libri da leggere in queste festività.

Quali sono i libri più belli da regalare a Natale 2022: tutti i generi, dai romanzi ai gialli

Quali sono i migliori libri da leggere durante le feste?

Particolarmente indicati per i più piccini, i libri che stiamo per consigliarvi sapranno conquistare anche gli adulti! Iniziamo con un bel racconto ambientato nella neve: Orme nella neve di Beatrice Masini e Angelo Ruta, racconta la storia di un bimbo che trascorre le vacanze con il nonno imparando a conoscere le bellezza della natura. Un altro consigliatissimo libro è: Il bambino che partì per il nord alla ricerca di Babbo Natale, di Kim Lee. Proseguano la nostra classifica con il libro: Il segreto del bosco di Elisa Puricelli Guerra che ha come protagonista la una bambina che non festeggia il Natale perché i suoi genitori sono sempre impegnati al lavoro. Al quarto posto della classifica troviamo il Piccolo libro sull’amore di Ulf Stark, quinto titolo della lista è invece: Un Natale di Truman Capote.

La classifica

Nella classifica non poteva mancare un libro di Gianni Rodari: Un giocattolo per Natale. Passiamo poi a Gesù bambino venuto dal mare di Mariella Panzeri e Silvia Colombo per poi giungere all’ottava posizione con il libro: Natale per sbaglio di Angelo Mozzillo e Martina Tonello. Arriviamo alle ultime due posizioni dove troviamo al nono posto il libro di Eleonora C. Caruso e Maurizia Rubino: Un mostro per Babbo Natale e Christmastauro, un dinosauro per Natale di Tom Fletcher! Nella speranza di aver solleticato la vostra curiosità e di avervi dato qualche spunto per dei regali, buona lettura!