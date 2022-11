Quali sono i supermercati più convenienti di Roma? La lista completa

Si avvicina il periodo di Natale, con le persone pronte a cercare i supermercati più convenienti per pensare i cenoni di Natale e Capodanno, oppure il pranzo del Primo Gennaio e la Befana. Oggi, cercheremo di fare una piccola ricerca sull’immenso territorio di Roma, con la Capitale divisa tra la ricchezza percepibile nel Centro Storico, e alcuni quartieri “in” tra Roma Nord e Roma Sud, e una situazione più popolare presente nei famosi quadranti periferici della città.

I supermercati più conveniente a Roma

Colpisce la nuova indagine di Altroconsumo, risorsa molto valida per coloro che vogliono darsi al risparmio. A seguito della rilevazione in 67 città e 1.127 punti vendita, è stata stilata una classifica dei supermercati, ipermercati e discount più convenienti a livello nazionale. Dopo aver presentato la classifica milanese, ecco quella della Capitale italiana. A Roma l’indice di convenienza presenta una variazione da 111 a 133, ovvero più semplicemente il costo di una spesa varia dall’11 al 33% in più in relazione al supermercato più conveniente del nostro paese, quello di Strada delle Cattane 71, a Vicenza.

La convenienza garantita nella Capitale

In particolare, sul podio di Roma troviamo:

Spazio Conad di via Alberto Lionello 201, medaglia d’oro; Ipermercato Pewex di via Cassia 2019, al secondo posto; Supermercato Pewex di via Filippo Serafini 73, che si aggiudica la medaglia di bronzo.

Quali sono gli altri supermercati convenienti di Roma secondo Altroconsumo. Per quanto riguarda altri supermercati che potrebbero fare al caso di chi vuole risparmiare, alla quarta posizione troviamo l’Esselunga Superstore di viale Palmiro Togliatti 1021, mentre l’Iper Triscount in via Don Primo Mazzolari 13 si aggiudica il quinto posto. La lista, tuttavia, è ancora lunga ed è gratuitamente consultabile sul sito ufficiale di Altroconsumo (basta semplicemente la registrazione), dunque che aspettate a cercare quello che fa più al caso vostro?