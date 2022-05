Regali Festa della Mamma su Amazon: ecco le idee su cosa acquistare

Festa della mamma. La seconda festa più attesa per il mese di maggio, dopo quella dei lavoratori, si avvicina: la Festa della Mamma si celebra l’8 maggio, ed è ormai una data che sta già bussando alle nostre porte. Ovviamente, una questione importante è capire quale regalo si può fare a una delle persone più importanti della nostra vita. Ma niente paura: noi della redazione abbiamo delle idee molto accattivanti che abbiamo deciso di sottoporvi. Moda, cosmetici, elettrodomestici, gioielli: c’è solo l’imbarazzo della scelta e il cruccio della decisione giusta. Ecco i nostri consigli, continuate a leggere!

Idee regalo per la festa della mamma

Con la prima proposta che abbiamo per voi, non ci sarà più pizzeria che tenga: G3 Ferrari G0006 Pizza Express Delizia, è senza dubbio uno degli articoli più venduti su Amazon nella sua categoria. Dotato di un termostato regolabile fino a 400°C e piatto in pietra refrattaria. Grazie a questo fantastico strumento, la mamma potrà sfornare delle pizze fantastiche e voi vi dimenticherete di prenotare il vostro tavolo in pizzeria.

Le nostre proposte dalla redazione

Un altro oggetto davvero sensazionale, nella categoria elettrodomestici, ormai immancabile nelle case degli italiani, è la friggitrice. Amazon propone Princess Friggitrice ad Aria Calda Family XXL con cui poter grigliare, cuocere o arrostire. Lo si potrà fare in modo innovativo, con meno calorie e sfruttando solo aria calda, senza però limitare la croccantezza degli alimenti, come la friggitrice tradizionale.

C’è qualcosa in serbo anche per gli amanti del caffè: sempre su Amazon sarà possibile far arrivare direttamente casa vostra De’Longhi Nespresso Inissia EN80.B, anche questo prodotto di punta con picchi di vendite negli ultimi mesi. Che sia un espresso o un caffè lungo, non avrete più problemi in tal senso.

Azalea della Ricerca Airc: un regalo importante

Infine, la nostra ultima proposta per la Festa della Mamma 2022 è atto sociale e importante: l’Azalea della Ricerca Airc, anche questa direttamente acquistabile su Amazon. Un regalo doppio: alla mamma e alla ricerca. Sarà, infatti, possibile dare un contributo di 5, 10, 20 o 30 euro a seconda della disponibilità. Il regalo perfetto per questa meravigliosa ricorrenza.