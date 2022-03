Amazon Prime Video, film e serie tv in uscita ad aprile 2022

Quali saranno i film e le serie tv in uscita ad aprile 2022 su Amazon Prime Video? Scopriamolo insieme. Tra pochi giorni infatti il catalogo della nota azienda di spedizioni, ma oramai sempre più attiva e affermata sul mercato dei contenuti in streaming, si aggiornerà con nuovi prodotti assolutamente da non perdere. Vediamo quali.

Il film su Laura Pausini e I love America da aprile su Prime ad aprile

Partiamo dai film. Senza dubbio c’è curiosità attorno al film su Laura Pausini “Piacere di conoscerti“. Una pellicola che stuzzicherà i fan soprattutto per la domanda da cui trae spunto: cosa sarebbe successo se Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo nel ’93? E voi ve lo siete mai chiesto? Da giovedì 7 aprile potrete scoprirlo dunque su Amazon Prime Video.

E ancora. In arrivo anche I love America, pellicola made in Francia con Sophie Marceau. Dal 19 aprile nel catalogo si tratta di una commedia romantica. Altra new entry sarà La cena delle spie, dall’8 aprile. Si tratta di un film basato sull’omonimo libro.

La scuola dei misteri, bang bang baby: le serie tv in arrivo

Ad aprile saranno aggiunti nuovi contenuti in streaming anche per la sezione serie tv. Quali? Si parte dalla seconda stagione de La scuola dei misteri – Las Cumbres ambientata in un collegio per giovani difficili con una foresta piena confinante che nasconde minacce terrificanti. E ancora. Wolf Like Me e Outer Range fino a Bang Bang Baby. Quest’ultima è una serie tv ambientata nel 1986 che narra le vicende di una giovane alle prese con il nuovo mondo del padre, che credeva morto.

Tutte le novità su Amazon Prime Video ad aprile

Come visto dunque gli abbonati potranno usufruire di tutta una serie di contenuti un po’ per tutti i gusti. Ricapitolando ecco dunque le novità – in ordine di aggiunta sul catalogo – che ci attendono ad aprile su Prime:

Wolf Like Me – 1 aprile

La Scuola dei Misteri: Las Cumbres (stagione 2) – 1 aprile

Laura Pausini – Piacere di conoscerti – 7 aprile

La cena delle spie – 8 aprile

Outer Range – 15 aprile

I love America – 19 aprile

Bang Bang Baby – 28 aprile

Quanto costa l’abbonamento

Il servizio Prime Video è incluso con Amazon Prime, il servizio di Amazon che permette di ricevere in tempi rapidi le consegne senza costi aggiuntivi. Il costo annuale è di 36 euro. Dopo i primi 30 giorni gratuiti si rinnova automaticamente. L’iscrizione può essere cancellata in qualsiasi momento.

