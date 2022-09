Regina Elisabetta, anche l’orsetto Paddington la saluta: ‘Thank you’

Da ogni parte del mondo, cittadini, personaggi influenti, politici, da ieri si stanno stringendo attorno al dolore della famiglia reale inglese. Dopo ben 70 anni di regno, la Regina Elisabetta a 96 anni è morta e ora toccherà a Carlo, suo primogenito, prendere le redini e diventare re d’Inghilterra: con Elisabetta si è chiuso il ‘900, è finito un capitolo importantissimo di storia. E ora se ne aprirà un altro. A salutarla anche l‘orsetto Paddington, quello che è stato protagonista di un indimenticabile tè in uno sketch molto carino.

Lo sketch dell’orsetto Paddington con la Regina Elisabetta

Per dare inizio al concerto del 4 giugno, davanti a Buckingham Palace, la Regina aveva ‘partecipato’ a uno sketch molto carino e amato con l’orsetto Paddington, il personaggio creato da Michael Bond. In quell’occasione, l’animale, che i bambini adorano, era seduto con la Regina per il tè: le aveva offerto un sandwich alla marmellata, ma sua Maestà si era rifiutata. E, molto carinamente, aveva tirato fuori dalla sua borsetta uno spuntino. Poi l’orsetto le aveva fatto gli auguri e il concerto aveva preso il via.

Il tweet

Ora su Twitter, proprio l’orsetto, ha voluto salutarla, tra gli altri.