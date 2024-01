Ristoranti e vinerie a Roma e nel Lazio: le migliori secondo la guida Veronelli

Dove bere un buon calice di vino a Roma e nel Lazio, magari accompagnato da ottimo cibo? Dare una risposta a questa domanda è tutt’altro che semplice considerando i numerosi ristoranti d’eccellenza presenti sul territorio laziale. Affidiamoci allora alla prestigiosa guida Veronelli.

Mangiar sano e bere del vino di qualità, la tradizione del Lazio, specie per ciò che riguarda l’area dei Castelli Romani, ne fa una delle mete eno-gastronomiche più gettonate del centro Italia. Che sia per una cena in famiglia, un’uscita di coppia o magari tra amici, la ricerca del posto ideale dove mangiare è senza dubbio una prerogativa a cui noi italiani difficilmente rinunciamo.

Esistono poi le guide rinomate, come quella Michelin, probabilmente la più famosa, o quella del Gambero Rosso tanto per fare un altro esempio, che periodicamente informano i propri lettori circa i migliori locali in cui andare. Per le enoteche, focus del nostro articolo, è senz’altro la guida Veronelli ad indicare le migliori location dove andare a degustare del buon vino. Vediamo allora quali sono le novità 2024 su questo fronte nel a Roma e nel Lazio.

La guida Veronelli

Luigi Veronelli può essere considerato come il massimo critico gastronomico del Novecento. L’Associazione che porta il suo nome è stata fondata nel 1986: si tratta di un seminario permanente che ha lo scopo di contribuire all’affermazione delle produzioni agroalimentari di qualità attraverso la condivisione del sapere.

Veronelli, scomparso nel 2004, è stato un intellettuale, degustatore, giornalista e critico: la guida ogni anno rileva, anche premiando, le migliori realtà assegnando loro dei riconoscimenti e/o la menzione nell’omonima guida edita.

Dove bere un buon bicchiere di vino a Roma e nel Lazio: la guida Veronelli 2024

Anche per il 2024 infatti la guida ha indicato, tra gli altri, una selezione di “luoghi del buon bere“, ovvero ristoranti o vinerie che si distinguono per la carta dei vini proposta ai clienti. Per ciò che riguarda il Lazio, riportati dal Corriere della Sera, sono stati inseriti locali del litorale romano, ma anche della Tuscia. E ovviamente non potevano mancare i Castelli (come per Velletri) e la Capitale. Questo l’elenco completo.