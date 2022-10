Romano Reggiani, chi è l’attore che interpreta Raniero in Viola come il mare: età, carriera, fidanzata, foto e Instagram

Romano Reggiani, è questo il nome dell’attore che interpreta il ruolo di Raniero Viola nella fiction Viola come il mare. Un cast di tutto rispetto quello della seguita fiction che vede la partecipazione, tra gli altri, anche di Francesca Chillemi e di Can Yaman. Ma conosciamo meglio l’affascinante Raniero Viola!

Leggi anche: Viola come il mare, anticipazioni seconda puntata: trama episodi di stasera

Romano Reggiani: la biografia

Romano Reggiani ha 29 anni, è originario di Bologna ed è un attore e musicista italiano. Diplomato all’Istituto Agrario Serpieri di Bologna, viene poi ammesso al Centro sperimentale di cinematografia di Roma dove si diploma nel 2015.

Carriera

Romano adesso fa parte del cast di “Viola come il mare” dove interpreta il ruolo del pacato ed affascinante Raniero ma questo non è l’unico ruolo ricoperto dal talentuoso ragazzo. In televisione, infatti, lo abbiamo visto in:

L’amore strappato (2018);

Scomparsa (2018);

Vite in fuga (2019);

Lei mi parla ancora (2021);

Il nostro generale (2022).

Insomma, nonostante la giovane età Romano ha già avuto modo di sperimentare le proprie abilità prendendo parte a diverse produzioni.

Il ruolo nella fiction Viola come il mare

Nella fiction Reggiani interpreta Raniero Viola. Quest’ulltimo è un ragazzo talentuoso e affascinante. L’unica ‘pecca’ a detta di Viola è rappresentata dalla sua età in quanto il ragazzo, 25enne, viene ritenuto dalla stessa troppo giovane anche se già molto impegnato e determinato (basti pensare che parla tre lingue ed è a capo dell’azienda agricola di famiglia). Romantico ed idealista, riuscirà Raniero a far innamorare Viola? Non ci resta che sintonizzarci e scoprirlo!

Instagram

Romano Reggiano è molto attivo sui social e il suo account vanta la bellezza di oltre 8mila follower!