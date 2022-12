Santo Stefano a Roma, cosa fare il 26 dicembre 2022: musei, mercatini ed eventi in programma

Se per le feste siete rimasti in città ma non sapete cosa fare non temete! In questo articolo vi illustreremo tutti gli eventi a cui è possibile partecipare nel giorno di Santo Stefano. Prendete dunque carta e penna e segnatevi gli eventi che più vi interessano. Prima di cominciare la nostra rassegna di eventi, va detto che anche in questa giornata di festa i luoghi della cultura resteranno aperti in modo tale da permettere a cittadini e turisti di assaporare le bellezze e la storia della Capitale.

Cosa fare il 26 dicembre a Roma, i musei aperti

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il “Natale nei musei” l’iniziativa culturale del Sistema Musei di Roma Capitale che dal 23 dicembre all’8 gennaio accoglie visitatori di tutte le età con un ricco programma di mostre, eventi ed attività didattiche. Gli appassionati di cultura ma non solo, non possono, pertanto, farsi scappare l’opportunità di visitare i luoghi della cultura. A restare aperti sia i principali musei a pagamento come ad esempio, solo per citarne alcuni, i Musei Capitolini, il museo dell’Ara Pacis, i Musei di Villa Torlonia, i mercati di Traiano, il Museo di Roma in Trastevere; sia i piccoli musei ad ingresso gratuito come: il Museo Barracco, il Museo Bilotti, il Museo Napoleonico, il Museo Canonica, il Museo delle Mura.

Va poi ricordato che l’ingresso nel Sistema Musei di Roma Capitale per i possessori della MIC Card è sempre gratuito, eccezione fatta per le mostre Lucio Dalla. Anche se il tempo passa al museo dell’Ara Pacis, Roma Medievale. Il volto perduto della città a Palazzo Braschi, la visita immersiva al Circo Massimo con la realtà aumentata e gli spettacoli al Planetario di Roma, per i quali è prevista una riduzione del biglietto.

Le attività didattiche

Veniamo adesso alle attività didattiche. Il 23 dicembre ai Fori imperiali alle ore 10.30 ci sarà una piccola simulazione di uno scavo archeologico grazie al laboratorio: A Natale diventiamo tutti archeologici per un giorno! Al museo di Roma invece, alle ore 11 ci sarà il laboratorio Un presepe bestiale e alle 16.30 al Museo di Zoologia il laboratorio Animali sotto l’albero. Invece, il giorno di Santo Stefano alle 11 ai Musei Capitolini ci sarà l’evento: Mostri di ieri…e di oggi. Osservazione, narrazione e invenzione di creature fantastiche. Il 27 dicembre invece alle ore 11 al Museo della Repubblica Romana ci sarà una visita guidata al museo Dalla Repubblica Romana del 1849 alla Prima Guerra Mondiale. La lunga nascita di una nazione.

I mercatini

In questa rassegna degli eventi da fare in città nel giorno di Santo Stefano e più in generale durante le feste natalizie, non possono certo mancare i canonici mercatini di natale. Infatti, che Natale sarebbe senza mercatini? Dalla Capitale fino alle città di provincia, ogni angolo pullula di mercatini e bancarelle, rendendo l’atmosfera ancor più magica e suggestiva. Per quel che riguarda la Capitale come non menzionare i classici mercatini di Piazza Navona o ancora quelli sul Lungotevere, passando poi a quelli di Cinecittà. Ogni quartiere ha i propri e c’è solamente l’imbarazzo della scelta.