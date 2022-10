Sara Manfuso del GF VIP torna sui social e si sfoga: ‘Non ho accusato Giovanni Ciacci’

C’è un grande trambusto nella casa del Grande Fratello Vip. Il ‘caso’ Bellavia ha dato vita ad un vero e proprio terremoto che ha toccato, ad uno ad uno, tutti i concorrenti del reality condotto da Signorini.

Sui social esplode la polemica e si parla del duro sfogo di Sara Manfuso, che ha accusato il concorrente Giovanni Ciacci di averle palpato il sedere senza il suo consenso. L’ex gieffina adesso ritira tutto.

Sara Manfuso: “Ecco perché ho abbandonato il GF VIP”

Sara Manfuso ha fatto chiarezza online a seguito dello scontro con il suo ex compagno di gioco Giovanni Ciacci, che si è difeso dopo essere stato accusato da lei. La Manfuso ha scritto un lungo post, spiegando le motivazioni per le quali avrebbe abbandonato la casa dopo il caso di Marco Bellavia:

“Uscita volontariamente perché mi sembrava disonorevole concorrere al montepremi alla luce di atti di bullismo, che non mi vedono protagonista, e dai quali mi dissocio integralmente, lottando da sempre contro questi”.

L’opinionista contro Ciacci: “Ho provato imbarazzo”

La tensione era palpabile nell’ultima puntata del GF VIP 7, soprattutto dopo le accuse di Sara Manfuso a Giovanni Ciacci. Parole spiazzanti quelle dell’opinionista: “Mi ha toccato il c*lo, mi ha detto simuliamo una violenza sessuali. Io ho riso perché provavo imbarazzo e vergogna. Nessuno mi ha chiamato in confessionale, nessuno si è accorto di niente”, ha detto la concorrente in diretta nazionale, proprio mentre era accanto a Ciacci.

Il costumista dei vip si è difeso e Signorini ha cacciato Manfuso dallo studio. Momenti di panico al GF. A distanza di qualche ora la 35enne ha precisato: “Non l’ho mai accusato di molestie sessuali, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase simuliamo una violenza sessuali, accompagnata alla toccata dei miei glutei”.

“Provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato emergesse in una maniera tanto ignobile, e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere. Non pretendo di essere capita ma non voglio essere offesa”, continua Manfuso.

Intanto al Grande Fratello hanno mandato in onda il momento al quale fa riferimento l’ex gieffina. Una situazione in cui si vedono chiaramente lei e Ciacci che ridono insieme. Intanto Manfuso sta ricevendo numerose critiche e insulti sui social per le sue accuse.