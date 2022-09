Giovanni Ciacci al GF VIP: chi è, età, Instagram, oggi, sieropositività, fidanzato e vita privata

Sta per riaprirsi, per la gioia dei telespettatori, la porta della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di quella di Cinecittà, di quella del Grande Fratello Vip, che anche quest’anno è pronta ad accogliere personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco, a raccontarsi a cuore aperto. Tra di loro, nel cast, anche l’opinionista, costumista e stylist Giovanni Ciacci, che porterà anche una pagina dolorosa della sua vita, quella che fa riferimento alla sieropositività.

Dagli esordi al successo di Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci è nato a Siena l’11 marzo del 1971 sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ed è sicuramente noto al pubblico perché è opinionista fisso nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, ma è anche un famoso costumista e stylist che già in passato ha partecipato a Ballando con le Stelle e a Detto Fatto, entrambi programmi di spicco della Rai. E ora è pronto a rimettersi in gioco e a entrare nella casa del GF VIP!

Il racconto della sieropositività

Giovanni Ciacci non si è mai nascosto. E non ha certo usato mezzi giri di parole per raccontare al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini (che sarà al timone della prossima edizione), la sua sieropositività. “Sono sieropositivo. Se ti va bene mi piacerebbe parlarne” – ha detto lo stylist, che ha intenzione di raccontarsi anche davanti alle telecamere, senza paure.

“Per me non esiste un prima e un dopo la malattia. Sono sempre stato una persona solare, estroversa, casinista, curiosa e assetata della vita”. La malattia, quindi, non l’ha cambiato. Anzi. “Posso dire con sincerità che molte cose credo di averle capite. Ho capito sulla mia pelle – ha detto – che essere sieropositivo è ancora oggi uno stigma sociale”. Da qui, quindi, la voglia di raccontarsi e di farlo di fronte a migliaia e migliaia di italiani nella casa di Cinecittà, la più spiata d’Italia.

Coming out, chi è il fidanzato

Giovanni Ciacci è dichiaratamente omosessuale, ma della sua vita privata conosciamo ben poco. In un’intervista per la Zanzara fatta nel 2018 ha raccontato di essere stato legato al principe etiope Christian Haile Salassie. Poi, nell’estate dello stesso anno ha conosciuto e si è innamorato di Damiano Allotta, ex fidanzato di Stefano Gabbana. La loro relazione ha vissuto alti e bassi, ma nel 2019 i due hanno deciso di separarsi ed è stato proprio Ciacci a dirlo ai suoi followers su Instagram: “Damiano non è più il mio fidanzato. Pensavo fosse amore, invece era un calesse. Succede nella vita. Avevamo stili e modi di vita completamente diversi. Supererò anche questa”.

Recentemente, però, Giovanni Ciacci è stato fotografato in compagnia di Luca, un ragazzo di 37 anni: è lui l’attuale compagno? Nessuna ufficialità, forse il costumista è single. E alla ricerca dell’amore!

Instagram: Giovanni Ciacci punta sui social

Giovanni Ciacci è molto seguito su Instagram. Con il suo account @giovanniciacci vanta 388 mila followers.