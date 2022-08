Giovanni Ciacci al GF VIP 7: ‘Sono sieropositivo e parlerò anche di questo nel reality’

Il promo è pronto, il conto alla rovescia si può attivare e i motori stanno per scaldarsi. Manca sempre meno, infatti, alla prossima e imperdibile edizione del Grande Fratello Vip, che da settimane sta tenendo con il fiato sospeso i telespettatori curiosi, quelli che non vedono l’ora di conoscere il cast completo del reality. Una certezza, però, c’è: Giovanni Ciacci, famoso stylist, parteciperà e varcherà la soglia della porta rossa.

La sieropositività di Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci non si è mai nascosto. E non ha certo usato mezzi giri di parole per raccontare al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini (che sarà al timone della prossima edizione), la sua sieropositività. “Sono sieropositivo. Se ti va bene mi piacerebbe parlarne” – ha detto lo stylist, che ha intenzione di raccontarsi anche davanti alle telecamere, senza paure.

“Per me non esiste un prima e un dopo la malattia. Sono sempre stato una persona solare, estroversa, casinista, curiosa e assetata della vita”. La malattia, quindi, non l’ha cambiato. Anzi. “Posso dire con sincerità che molte cose credo di averle capite. Ho capito sulla mia pelle – ha detto – che essere sieropositivo è ancora oggi uno stigma sociale”. Da qui, quindi, la voglia di raccontarsi e di farlo di fronte a migliaia e migliaia di italiani nella casa di Cinecittà, la più spiata d’Italia.

Primo concorrente ufficiale del GF VIP

Giovanni Ciacci, quindi, a Chi Magazine ha confermato che sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del GF VIP. E il suo nome, perciò, è il primo ufficiale, dopo una serie di ipotesi e indiscrezioni, che continuano a circolare sul web. “Accenderò un faro su questa malattia – ha detto – e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata”. Perché il GF VIP è divertimento, spensieratezza, ma anche racconto di vita.