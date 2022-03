Schedina Totocalcio, palinsesto, montepremi e vincite concorso n. 11/2022

Totocalcio. E’ già online la schedina riferita al concorso n.11, con il via libera per le giocate che ci saranno alle ore 17.45 nella giornata di sabato 2 aprile. A quanto pare, nessun giocatore è riuscito a centrare il fatidico ed agognato “13” l’ultima volta, per un montepremi da 124.000 euro che sarà, dunque, rimesso in palio.

Totocalcio: tutte le novità, i premi e le modalità di gioco per il n.11

Per tutti quelli che amano le scommesse sul calcio, la grande novità di quest’anno 2022 è certamente il ritorno del Totocalcio, con la innovativa schedina che adesso si divide tra una parte di palinsesto obbligatoria e una parte, invece, opzionale. Innovativa e tutta da scoprire anche la nuovissima modalità di gioco. Infatti, oltre al mitico ’13’ ormai parte integrante del nostro immaginario collettivo, si potrà scegliere di giocare anche la modalità Formula 11, Formula 9, Formula 7, Formula 5 e Formula 3. Cerchiamo, ora, di capire nel dettaglio il palinsesto completo per il concorso n.11 del Totocalcio.

Palinsesto delle vincite

Ecco di seguito il palinsesto del concorso n.11 del Totocalcio:

Pannello A (i cosiddetti eventi obbligatori)

Granada – Rayo Vallecano

Juventus – Inter

Udinese – Cagliari

Atalanta – Napoli

Borussia M’gladbach – Mainz

Troyes – Reims

Augsburg – Wolfsburg

Strasburgo – Lens

Pannello B (gli eventi opzionali)

Montpellier – Brest

Sampdoria – Roma

Lazio – Sassuolo

Clermont – Nantes

Verona – Genoa

Salernitana – Torino

Fiorentina – Empoli

Barcellona – Siviglia

Crotone – Perugia

Real Sociedad – Espanyol

Athletic Bilbao – Elche

Como – Monza

Vincite e montepremi

La chiusura per giocare le scommesse è fissata, come già anticipato, per le 17.45 del prossimo sabato 2 aprile 2022. Se nessuno degli scommettitori dovesse risultare vincitore di almeno una Formula, l’intero montepremi sarà rimesso in palio anche nella schedina successiva, finché non ci sarà una vincita. Ecco di seguito le vincite e i montepremi messi in palio.

Formula 13 : nessun vincitore (jackpot da € 124.102,50)

: nessun vincitore (jackpot da € 124.102,50) Formula 11 : nessun vincitore (jackpot da € 60.705,75)

: nessun vincitore (jackpot da € 60.705,75) Formula 9 : 1 vincitore (€ 18.159,00)

: 1 vincitore (€ 18.159,00) Formula 7 : 4 vincitori (€ 3.501,00)

: 4 vincitori (€ 3.501,00) Formula 5 : 41 vincitori (€ 140,00)

: 41 vincitori (€ 140,00) Formula 3: 177 vincitori (€ 20,00)