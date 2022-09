Scuola, arriva il kit firmato Chiara Ferragni: le mamme si ribellano, ecco quanto costa

Non solo abbigliamento ed accessori. La nota influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni adesso sbarca nel mondo della scuola. Grazie alla propria collaborazione con Pigna ecco che vediamo gli scaffali di cartolerie e negozi pieni di quaderni, raccoglitori, diari — soft touch — astucci, penne, tutti contraddistinti dal logo a forma di occhio che la caratterizza.

Kit scuola di Chiara Ferragni

Insomma, Chiara ha progettato per tutti i suoi piccoli fan — e non solo — una vasta gamma di prodotti per poter iniziare al meglio l’anno scolastico. Come anticipato, sono molteplici gli articoli che fanno parte del kit della celebre imprenditrice, la quale — periodicamente — mostra sui social i prodotti che non esita peraltro ad inviare anche ai propri amici e colleghi. Ma cosa c’è all’interno del prezioso e glamour kit scuola?

Diario, astucci e quaderni

‘Pezzo forte’ della collazione è senz’altro il morbido diario in peluche rosa che ha ammaliato tutti. Super richiesto anche l’astuccio, al quale vanno poi aggiunti le gomme per cancellare, le matite, i raccoglitori e i quaderni, di vari colori e decorati con strass e adesivi. Una proposta senz’altro variegata ma che non ha messo d’accordo proprio tutti.

Il prezzo

A finire nel mirino delle critiche dei genitori è l’accessivo costo dei prodotti. Per fare qualche esempio il prezzo del diario soft touch è di 20 euro, quello dell’astuccio invece di 37, 90euro mentre il prezzo medio dei quaderni si aggira intorno ai due euro. Delle cifre che sono sostenibili per tutti i genitori, soprattutto in vista dell’acquisto dei libri scolastici. Ma, nonostante tutto, la collezione della nota imprenditrice sta andando letteralmente a ruba.