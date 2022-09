Shixie cut: ecco il nuovo taglio di capelli di tendenza per l’autunno 2022

C’è un nuovo taglio che sta facendo impazzire i social: lo shixie cut. Ricercato, glam, dal tono mannish e deciso. E’ uno stile che incontra due hairstyle in voga tra le appassione: il pixie e lo shag. Un gioco di scalature e volumi. Vediamo a chi sta bene.

Shixie Cut: cos’è

Lo shixie cut è un taglio di capelli corto creato dal barbiere Paul McGregor e che questo autunno spopolerà tra le appassionate di questo look super short. Perfetto per chi vuole cambiare stile. Si tratta infatti di un taglio di capelli molto corto e strutturato. McGregor ha unito una serie di hair look di tendenza, realizzando un mix equilibrato e ricercato.

Un taglio corto e scalato

L’ispirazione arriva dal classico pixie cut sfoggiato da Audrey Hepburn ni passato. Un look elegante e sofisticato. A questo si è aggiunto il taglio di capelli mullet: una lunghezza media sulla parte posteriore e molto corta sul davanti, con mini frangia.

A chi sta bene

Lo shixie cut è un taglio di capelli che sta bene a chi ha una chioma sia liscia che riccia, purché non troppo sottile e crespa. Ottimo per chi ha il viso ovale e rotondo, proprio perché le scalature stratificate aiuteranno a ridefinire e a rendere più geometrici i tratti.