“Si ok ma fammi un beat”: cosa significa la frase di tendenza TikTok

In questi ultimi giorni su TikTok, il Social Network preferito dai giovani, i video sono pieni di commenti che ripetono tutti la stessa frase: Si ok ma fammi un beat”. Chi avrà inventato questa frase e chi ha dato il via a questa ondata di commenti? Vediamolo insieme”

Come nasce la frase, le origini

I video che sono stati recentemente pubblicati sulla piattaforma sono pieni di commenti che ripetono tutti la stessa frase: “Si ok ma fammi un beat”. Coloro che sono voluti andare più a fondo in questa questione si saranno di certo imbattuti nel video di @xCarme, artefice di questo “tormentone”. Nel TikTok in questione ha spiegato che questa frase nasce senza un apparente motivo. Il creator spiega che lui per primo ha commentato sotto il video di un suo amico produttore scrivendo questa frase. Tutte le persone hanno poi iniziato a ripetere questa frase, senza motivo.

Di lì a poco avrebbe capito che la cosa sarebbe diventata virale: “Ora voglio ricreare una cosa. Senza taggarmi, ogni TikTok che vedete lo commentate così, senza un motivo logico. C’è un TikTok che parla di qualsiasi cosa? Bene, scrivete: “Si ok ma fammi un beat”. Dobbiamo arrivare al punto che io apro un video e c’è un commento con 600 like con questa frase.”

Questa è la “storia” di come è nato il trend che ha riempito i commenti di TikTok. Lì dove tutto, dai balletti alle canzoni, presto diventa di tendenza. Anche frasi che inizialmente non hanno senso!

