Single Day 2022: cos’è, quando si celebra e perchè

C’è chi ha la fortuna di avere una persona a fianco, un complice, una spalla su cui appoggiarsi quando tutto sembra andare a rotoli, e chi invece ha ritrovato l’equilibrio da solo ed è sereno anche senza avere nessuno. E se il 14 febbraio si festeggia San Valentino, la festa degli Innamorati, l’11 novembre è il giorno dei Single.

Single Day venerdì 11 novembre 2022: cos’è, perché si festeggia, tutte le offerte

Perché si celebra il Single Day

Il Single Day, che cade l’11 novembre, è una ricorrenza cinese, una festa nata in Oriente e che è dedicata a tutte le persone single, felici anche da sole. Pare che l’idea di questa celebrazione sia nata da due studenti di Nanchino, che avrebbero deciso di dare vita a un single day per mettere in risalto anche gli aspetti positivi.

Lo shopping ‘sfrenato’ e gli sconti dell’11 novembre

Poi nel 2009 Alibaba, un colosso cinese dell’e-commerce, ha trasformato questa data in una giornata da dedicare interamente allo shopping e così i single hanno iniziato a farsi un regalo. Una festa che sta prendendo sempre più piede anche in Italia e che ‘emula’ un po’ il tanto atteso Black Friday.