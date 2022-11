Single Day e offerte da Unieuro: oggi sconti fino al 22%, tutti i prodotti

Il volantino Single’s Day di Mediaworld non è l’unica buona notizia della giornata di oggi, 11 novembre 2022, perché le buone nuove non vengono mai da sole, ma sempre ben accompagnate e in buona compagnia. Infatti, anche la nota catena Unieuro ha deciso di festeggiare in grande stile la giornata dei Single, attraverso una promozione tutta da scoprire e valida solamente per la giornata di oggi, venerdì 11 novembre, fino alle 23.59. Si tratta di una promozione importantissima, da cogliere al volo, che permette di ottenere fino al 22% di sconto su migliaia di prodotti della nota catena di distribuzione. C’è solamente l’imbarazzo della scelta, per intenderci. Di seguito, vi proponiamo alcune delle migliori offerte che abbiamo scovato, perché possiate farvi un’idea della convenienza dell’offerta di oggi.

Single Day e offerte da Unieuro: smartphone di ultima generazione

Partiamo subito con un nuovissimo Samsung Galaxy A23 5G che oggi è disponibile a a 239 Euro, in calo, dunque, del 31% rispetto ai 349,90 Euro di listino. Poi, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G che viene offero a 223,92 Euro, dai 299,90 Euro di listino. Rimanendo ancora sul versante smartphone, necessario segnalare anche l’ASUS ZenFone 9 a 701,92 Euro, così come lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro a 257,32 Euro. E, ancora per la casa Samsung, il Galaxy Z Fold4 da 256 gigabyte a 1465,61 Euro. Infine, importante anche l’offerta proposta per il Samsung Galaxy Z Flip4 da 256 gigabyte che scende a 935,22 Euro.

Computer hi-tech in offerta

Ovviamente, non possono mancare offerte anche per i computer, come ad esempio l’interessantissimo sconto sul MacBook Air M2, che viene proposto a 1208,21 Euro, rispetto ai 549 Euro imposti dal listino ufficiale. E ancora, Samsung Galaxy Book Pro 15 i7-1165G7 a € 857,22€, anziché 1599,00 Euro, che è davvero molto conveniente. Oppure, per fare un altro esempio nell’abito computer: HP 15s-fq5009 che viene proposo a 623,92 Euro al posto dei canonici 799,00 Euro del listino.

Smart TV al ribasso per il Single Day