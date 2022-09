Solei Sorge risponde a Patrizia Rossetti del GF VIP: ‘Vuole affogarmi? La aspetto per una sfida’

Nonostante siano passati solamente pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip, le polemiche non tardano ad arrivare. A finire nel mirino delle critiche è stata Soleil Sorge, ex concorrente della Casa e ora al timone del GF Vip Party assieme a Pierpaolo Pretelli.

La frecciatina a Soleil da parte di Patrizia Rossetti

A punzecchiare l’ex gieffina sono state Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti: ‘Soleil non mi piaceva e ha fatto battute troppo forti contro Miriana. La sensibilità non deve mai mancare e la mancanza di rispetto non ci deve mai stare. Io vado fuori di testa se mi manchi di rispetto. Io Soleil l’avrei presa e l’avrei affogata’, ha detto la donna.

La replica di Soleil

Dal canto suo, la replica di Soleil — alla quale non sono sfuggite queste parole — non si è fatta attendere. ‘Le persone amano giudicare oppure attaccano per creare hype intorno a loro. Ormai ho imparato a farmi scivolare queste cose. Io aspetto sulla sponda del fiume. Le persone devono stare sempre attente quando giudicano perché è un attimo che fai delle figure non belle’, afferma l’ex gieffina che aggiunge: ‘Se vuole fare una sfida di nuoto ci vediamo in piscina’.