Grande Fratello Vip 2022, chi è al televoto? Nomination e concorrenti a rischio eliminazione

La casa del Grande Fratello Vip ha riaperto i battenti da poco e i ‘vipponi’, chi più noto e chi meno, hanno fatto il loro ingresso, hanno varcato la soglia della porta rossa. E ora stanno vivendo h24 sotto i riflettori, ‘spiati’ da migliaia e migliaia di italiani. Tra prime polemiche per la spesa, vedute diverse, primi feeling e complicità, le dinamiche del reality sono ancora tutte da creare, ma i presupposti ci sono. E le basi sono quelle giuste. Cosa è successo nella seconda puntata? Chi dei concorrenti è al televoto e rischia l’eliminazione?

Chi è al televoto al GF VIP

Nel corso della prima puntata sono entrati i primi 15 concorrenti del reality e proprio tra di loro, molto probabilmente, ci saranno i primi nominati. Chi tra Alberto, Amaurys, Antonella, Antonino, Attilio, Charlie, Cristina, Elenoire, George, Ginevra, Giovanni, Luca, Nikita, Pamela, Patrizia e Sara rischia l’eliminazione? Sono già nati i primi dissapori? Chissà!

Cosa è successo nella puntata di giovedì 22 settembre

La seconda puntata del GF VIP è stata ricca di sorprese. Primi confronti, anche accesi. E nuovi concorrenti che sono entrati nella casa e sono pronti a mettersi in gioco insieme a quelli che hanno varcato la soglia della porta lunedì sera.

Come votare al GF VIP

Ogni settimana, anche per questa edizione, il pubblico dovrà decidere chi far restare in casa e chi invece dovrà abbandonare il reality. E per votare i telespettatori hanno a disposizione ben quattro modalità: