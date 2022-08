Spiagge e acqua da sogno: ecco il mare più bello e pulito d’Italia

La Puglia raggiunge il primo posto nella classica del mare più bello in Italia. Al secondo posto si piazza invece la Sardegna.

La Puglia comanda la classifica

La stagione estiva è in corso e anche quest’anno le acque di balneazione (sono oltre 6.000 i km monitorati) vengono controllate e monitorate dal personale delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente. In particolare, si evidenziano i risultati in Puglia (99% di acque eccellenti), Sardegna (97,6%) e Toscana (96%).

Il mare della puglia è il più bello d’Italia. Con il 99% di spiagge segnalate come eccellenti dagli specialisti la regione sale sul podio per il secondo anno di fila.

“Ogni anno le acque di balneazione vengono sottoposte a periodici controlli per garantire la salute dei bagnanti – spiega Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia – . Siamo lieti di constatare che anche quest’anno la Puglia è prima in Italia per la qualità delle acque balneabili. Non solo. È prima anche per il numero di campioni analizzati in laboratorio (4056, ndr), e seconda solo per il numero di punti monitorati (676, ndr), dopo la Sicilia che gode di un litorale molto più esteso”.

Solo l’1% di acque non è eccellente: ecco dove

Solo l’1% di acque di balneazione della Puglia sono in classe di qualità “non eccellente“, e riguarda i seguenti siti: tre nel territorio di Lesina (classificazione ‘Buona’ per il canale La Fara, ‘Sufficiente’ per la Foce De Pilla e ‘Buona’ per Foce del Canale La Fara), tre di San Nicandro Garganico (classificazione ‘Buona’ per Fiume Lauro e Foce Zanella, ‘Sufficiente’ per Foce Fiume Lauro) e uno di Manfredonia (classificazione ‘Sufficiente’ per il tratto in prossimità della Foce del Fiume Candelaro).