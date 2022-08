Vacanze in Italia: scopri la piscina naturale più bella del mondo

Non avete ancora deciso dove trascorrere le vacanze? Indecisi su una meta magari last minute? In questo articolo vi consigliamo – se ancora non la conoscete – di dare uno sguardo a questa località da sogno. Una piscina naturale che è stata definita la più bella del mondo. E neanche a dirlo si trova in Italia.

Dove si trova la piscina naturale più bella al mondo

L’avete riconosciuta? No? Ecco allora di quale posto stiamo parlando. Si tratta del laghetto delle Ondine nell’area del Comune di Pantelleria. Sorge sul tratto di costa nord orientale dell’isola tra Punta Spadillo e Cala cinque denti. E’ un laghetto di acqua salata alimentato direttamente dal mare.

Leggi anche: Giornate bollino rosso e nero agosto 2022: quando conviene partire per le vacanze evitando il traffico

Come arrivare al laghetto delle Ondine

La località è raggiungibile via mare ma anche via terra. Attenzione però: come riportato sul portale pantelleria.sicilia.it “il mare davanti al laghetto ha fondali molto profondi e correnti da moderate a forti, non lasciatevi ingannare quindi dalla tranquillità delle acque calde del laghetto!”.

Indicazioni stradali

Queste le indicazioni stradali. Provenendo dal paese, procedere sulla strada perimetrale direzione Khamma. Superare le indicazioni per Cala cinque denti e imboccare Via Spadillo in direzione museo vulcanologico fino alla fine della via. Qui è presente un parcheggio per lasciare l’auto. Dopodiché, a piedi, seguire le indicazioni per il laghetto. Il luogo, come si sarà capito, è rurale pertanto sono assenti servizi o punti di ristoro.

Leggi anche: Vacanze romane, scopriamo la natura alle porte della città

Foto da Facebook