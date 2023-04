Stromae sta male, niente concerto a Roma: ‘Non riesco per il mio stato di salute’, come sta

La salute di Stromae sta preoccupando i suoi fan. Con un messaggio sui social l’artista belga ha dichiarato di dover cancellare quindi concerti a causa di problemi di salute. Tra gli altri era prevista anche l’esibizione al PalaEur di Roma il 16 maggio. Da tempo qualcosa non va per Stromae che, già nei giorni scorsi, si è visto costretto a cancellare altre date.

Il messaggio dell’artista ai suoi fan

‘Mi sono reso conto che il mio attuale stato di salute non mi permette di venire a incontrarvi – ha scritto il cantante sui social –. Con rammarico condivido con voi questa notizia che m’intristisce, ma devo accettare i miei limiti. Mi prenderò il tempo necessario per rimettermi in sesto, circondato dalla famiglia, e tornare ad esibirmi. Mi auguro di potervi comunicare presto notizie positive. Non vedo l’ora di vedervi e riprendere il tour a fianco delle mie squadre che mi hanno sostenuto in tutti questi anni. Abbiate cura di voi’.

Mistero su quali siano le cause del malessere

Nonostante l’annuncio non è dato sapere quali siano i problemi di salute dell’artista che già in passato aveva avuto problemi di salute che o avevano visto costretto a cancellare impegni. Precisamente nel 2015 a causa di uno scompenso psichico che, per sua stessa ammissione, sarebbe scaturito dalla fama.

La possibilità di avere il rimborso dei biglietti

Non si sa se anche in questo caso di tratta di un problema di natura psicologica oppure di un malessere fisico. Unica certezza sono i 15 concerti annullati, tra i quali anche la data romana. Una necessità di sospendere l’attività professionale, comunicando la quale, il cantante di origine belga ha anche sottolineato la possibilità di essere rimborsati dei soldi spesi per l’acquisto dei biglietti. Per poterlo ascoltare dal vivo, i romani e quanti avevano previsto di partecipare allo spettacolo, dovranno avere un po’ di pazienza, in attesa che le sue condizioni di salute migliorino.