Superluna di ‘fragola’, questa notte lo spettacolo nel cielo: a che ora e dove vederla

Occhi puntati al cielo, sguardo in alto perché stasera si assisterà all’ennesimo spettacolo della natura, quello che lascia ogni volta senza parole. Ora sarà il turno della Superluna di fragola, che sarà visibile anche in Italia e che sarà la seconda Superluna del 2022: poi, per vedere le altre, bisognerà aspettare i mesi di luglio e agosto.

Quando e dove vedere stanotte la Superluna di fragola?

Questa notte il cielo sarà illuminato perché ci sarà la Superluna di Fragola. Questo vuol dire che il nostro satellite, in concomitanza con la Luna Piena, raggiungerà il punto della sua orbita più vicina alla Terra e, quindi, sarà inevitabilmente più luminoso. Più grande di com’è di solito. Un fenomeno raro, un evento che non bisogna assolutamente perdere. E che si può seguire in diretta streaming su Virtual Telescope Project, a partire dalle 21.15.

Perché si chiama così?

Per capire perché si chiami Superluna di Fragola bisogna fare un passo indietro e arrivare ai nativi americani: sono stati proprio loro a dare questo nome all’evento astronomico. Il motivo? La data coincideva con la raccolta delle fragole negli Stati Uniti. In Europa, invece, questa luna aveva inizialmente altri nomi: luna rosa, luna verde del grano, luna dello zappatore, luna di miele. Ma nomi a parte, la certezza è una: lo spettacolo è assicurato.