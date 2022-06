Eventi astronomici a giugno, non solo pianeti e stelle cadenti: quando vedere la Superluna della Fragola

In questi giorni, come in quelli passati, stiamo vivendo a pieno la stagione estiva che è arrivata un po’ in anticipo. Meteo.it ci segnala come il mese di giugno sia un mese propizio per osservare gli eventi astronomici. Di seguito tutti gli eventi imperdibili, bisogna solo puntare gli occhi al cielo!

Quando ci sarà la Superluna della Fragola

Martedì 14 giugno sarà la volta di un magnifico plenilunio. Sarà possibile assistere alla Luna piena della Fragola: così chiamata dalle popolazioni antiche per i frutti che proprio nel mese di giugno giungono alla massima maturazione. Sarà la prima del 2022 e in una posizione di perfetta vicinanza al pianeta Terra

19-27 giugno: Periodo di congiunzioni

Tra il 19 e il 27 giugno ci sarà un allineamento di cinque pianeti osservabile ad occhio nudo: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Per chi possiede un telescopio sarà possibile osservare anche Urano!

Sciame meteorico

A conclusione di questo calendario, Meteo.it ci segnala lo sciame meteorico: le Arietidi potranno essere osservate fino al 2 luglio. Si tratta della pioggia di meteoriti diurna più intensa. La data da segnare sul calendario è quella del 7 luglio, quando le Arietidi raggiungeranno il loro picco

Leggi anche: Roma, al via l’Ostia Antica Festival: il programma completo, eventi da giugno a settembre