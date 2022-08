Unieuro e le offerte online: condizionatori e POS scontati fino al 21 agosto 2022

Maxi sconti da Unieuro. Oltre al volantino Back to School con offerte su computer da gaming, Unieuro include sul suo sito le Offerte Solo Online rinnovate fino al 21 agosto. Ecco tutti i prodotti in offerta.

Sconti sui lettori Pos per carte di credito

La catena di distribuzione italiana propone il modello SumUp Air con base di ricarica a 29,99 Euro al posto di 39,99 Euro, lettore di carte molto semplice per accettare pagamenti in negozio e anche fuori sede. Altrimenti, è possibile trovare il più elaborato SumUp 3G con stampante annessa a 119,99 Euro anziché 149,99 Euro, con il quale si ottengono immediatamente le ricevute in tutta comodità.

Condizionatori

Unieuro rilancia il modello De’Longhi PAC ES72 Classic a 349,99 Euro al posto di 499,99 Euro, modello portatile monoblocco che funge anche da deumidificatore e ventilatore. Altrimenti, il modello Argoclima Loki Plus da 391,93 Euro funziona anche per il riscaldamento.

Smartphone

Non mancano poi offerte su smartphone per ogni fascia di prezzo: OnePlus Nord N100 scende da 199 Euro a 149,99 Euro ed è ormai una occasione presente ogni settimana da Unieuro, accompagnata poi da OnePlus Nord a 299 Euro e OnePlus 8T a 499 Euro.