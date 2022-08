Vacanze, benessere e relax: ecco le terme più belle d’Italia

Scegliere le terme per una vacanza lunga o anche breve non richiede una stagione specifica. Sono il posto ideale per rilassarsi e ritemprarsi. È possibile andare soli, in compagnia del partner o di amici e possono essere scelti vari format. Con annessa spa o strutture luxury.

Leggi anche: Spiagge e acqua da sogno: ecco il mare più bello e pulito d’Italia

Tra le tante possibilità di acque termali andiamo a vedere quali offerte ci sono:

Terme di Saturnia

Immerse nella Maremma Toscana, le terme di Saturnia sono tra le più belle e famose, non solo della Toscana e dell’Italia, ma di tutto il mondo. Saturnia è da sempre sinonimo di Terme.

Il pacchetto di trattamenti benessere è ampio: dai trattamenti olistici a quelli fisioterapici, compresi quelli di medicina estetica per il ringiovanimento personalizzato che coniugano alle proprietà benefiche delle acque quelle dell’acido ialuronico o pietre o singolari ingredienti come oro, seta, zenzero e ambra.

Adiacenti alla famosa struttura a cinque stelle dall’omonimo nome è possibile anche godere delle terme libere all’aperto che si chiamano Cascate del Mulino. Il nome deriva dalla presenza di un antico mulino che sorge proprio accanto alle cascate con acqua sorgiva minerale a una temperatura naturale di 37 gradi.

Bagno Vignoni – Toscana

In Val d’Orcia, a San Quirico d’Orcia a pochi chilometri da Siena ci sono le terme di Bagno Vignoni che è anche un borgo unico al mondo. Nella piazza principale c’è una grande vasca medievale, dove l’acqua sgorga calda circondata dai edifici rinascimentali.

Per godere dell’acqua termale gratuitamente però bisogna dirigersi verso le terme libere di Bagno Vignoni che sono rappresentate da vasche situate ai piedi della collina e riempite dalle cascate che discendono dalle rupi calcaree.

Terme di Bormio – Lombardia

Sono le più antiche d’Italia. Le sue acque alpine sono conosciute fin dall’antichità, già in epoca preromana. Sono fonti antichissime ideali per ottenere un prolungato effetto rilassante e di benessere totale. Le terme si dividono in Bagni Vecchi e Bagni Nuovi. Nel primo caso i Bagni hanno una vasca panoramica all’aperto a picco sulla conca di Bormio. I Bagni Nuovi, invece, sono un gioiello in stile liberty dove, tra le Vasche di Saturno e delle Naiadi, con un vero e proprio percorso sensoriale che culmina nel Giardino di Venere, il più grande parco termale delle Alpi.

Terme Abano e Montegrotto – Veneto

Le Terme di Abano e Montegrotto sono la più grande stazione di fangoterapia. Le Terme Euganee, così si chiamano in realtà, sono l’ideale per chi ha qualche dolorino, ma anche per godere del benessere di acque che partono dai bacini incontaminati delle Prealpi, sui Monti Lessini, e dopo un percorso sotterraneo lungo 80 chilometri riaffiora a 87°, una temperatura che la rende la più calda al mondo.

Terme di Montecatini – Toscana

Le Terme di Montecatini esistono dal XIV secolo. La bellezza delle Terme Tettuccio fa rimanere a bocca aperta: mosaici colorati, strutture in stile liberty raccontano, attraverso l’arte, la tradizione e la storia di questo luogo d’arte oltre che di benessere. Le cure termali con l’acqua delle diverse fonti delle terme di Montecatini, Terme Tettuccio, Terme Leopoldine, Terme Tamerici, Regina e Salute sono indicate principalmente come acque purgative e depuranti.

Terme di Fiuggi – Lazio

Le terme di Fiuggi da sempre rappresentano un’eccellenza degli stabilimenti termali in Italia, ma quest’anno hanno un plus in più poiché recentemente ristrutturate sono un vero e proprio paradiso per chi ama un soggiorno detox. Le caratteristiche terapeutiche delle acque sono note in tutto il mondo e le terme danno alla città termale una connotazione caratteristica. Rinomata per i suoi poteri curativi da oltre 600 anni, l’acqua di Fiuggi – detta “l’acqua del benessere”.

Nella storia di Fiuggi, tutto ruota attorno a quest’acqua miracolosa, originariamente rinomata per le sue proprietà diuretiche, capace addirittura di “rompere la pietra”, e che si pensa abbia curato i malanni di Papa Bonifacio VIII e Michelangelo.

Leggi anche: Lazio, 5 luoghi meno turistici da visitare in estate