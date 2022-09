Valentina Persia: chi è, età, carriera, figli gemelli, marito, barzellette, Instagram, Tale e Quale Show 2022

Torna l’imperdibile appuntamento con Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di Rai 1 che anche quest’anno, come accade da sempre, vede alla conduzione Carlo Conti. Protagonisti, invece, personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a ‘camuffarsi’, a mettersi in gioco e a salire sul palco, in diretta, sotto altre vesti. Tra di loro anche la comica romana Valentina Persia.

Dagli esordi al successo di Valentina Persia

Valentina Persia è nata a Roma il 1°ottobre del 1971 ed è una famosa comica, cabarettista, attrice e ballerina. Ha iniziato la sua carriera nel 1985, nella stagione di lirica e balletto alle Terme di Caracalla, ma è nel 1994 che ha debuttato nella trasmissione televisiva La sai l’ultima?. L’anno dopo, invece, ha ottenuto il Diploma di recitazione al Ribalte. Ha partecipato a Saxa Rubra con Zuzzurro e Gaspare e nel 1997 è stata ospite fissa nella trasmissione Sotto a chi tocca, in onda su Canale 5. Valentina Persia ha fatto parte anche del cast E io pago, show del sabato sera su Canale 5 con il gruppo del Bagaglino.

Tv e teatro

Per quanto riguarda il teatro, invece, ha iniziato la sua carriera nel 1985 e nel 1990 ha conseguito il diploma di ballerina solista presso l’Accademia Nazionale di danza. Nel 2012 la comica ha preso parte al film di Carlo Vanzina, Buona Giornata, mentre nel 2014 ha partecipato al programma televisivo Giass e nel 2021 come concorrente alla quindecima edizione dell’Isola dei Famosi, dove si è classificata al secondo posto dietro il vincitore Awed.

Chi è il marito, figli

Valentina Persia aveva deciso di sposare Salvo, compagno che improvvisamente nel 2004 è morto. Un dolore immenso, un lutto difficile da superare. Valentina è poi diventata mamma di due gemelli nel 2015, Carlotta e Lorenzo, ma dopo il parto ha sofferto di una grande depressione.

Instagram: Valentina Persia punta sui social

Valentina Persia è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale @persiav vanta oltre 310 mila followers.