Valerio Scanu, chi è il futuro marito Luigi Calcara: la proposta di matrimonio

Ha preso tutti di sorpresa la domanda di matrimonio di Valerio Scanu al suo compagno Luigi Calcara. Un momento immortalato in un video pubblicato su Instragram da uno degli amici di Scanu. Immagini in cui Valerio si inginocchia davanti a Luigi e gli porge un anello. Ma chi è il futuro coniuge del cantante? Chi è Luigi Calcara?

Chi è Luigi Calcara?

Ha 32 anni ed è nato in Sicilia, ma vive a Roma dove lavora. È infatti docente dell’Università La Sapienza. Ma di Luigi Calcara non si sa molto, non essendo un personaggio pubblico. Impossibile cercare indiscrezioni anche sui social, avendo il professore universitario un profilo privato. Anche Scanu d’altro canto fino a questo momento, poco e niente aveva lasciato trapelare sulla sua vita privata. Solo in quest’occasione ha fatto conoscere ai suoi fan il suo compagno di vita e ha fatto coming out.