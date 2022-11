Vasco Rossi a Roma: date dei concerti nel 2023, prezzi e biglietti

Sono 8 le date di giugno 2023 del nuovo tour di Vasco Rossi. Gli appuntamenti per tutti i fan di Vasco è fissato per: il 6 e il 7 giugno allo stadio dell’Ara a Bologna, il 16 e il 17 giugno allo stadio Olimpico di Roma, il 22 e il 23 allo stadio Barbera di Palermo, il 28 e il 29 allo stadio Arechi di Salerno.

Il tour negli stadi

Come abbiamo visto prenderà il via il tour di Vasco Rossi negli stadi nel 2023 il 6 giugno da Bologna e per poter acquistare i biglietti per uno dei concerti di Vasco Rossi bisognerà aspettare il 25 novembre alle 11 quando andranno in vendita su Ticketmaster.it. Gli appuntamenti fissati con i suoi fan è frutto di una promessa fatta dallo stesso cantante che aveva annunciato: “Se non ci sarà la fine del mondo… a giugno ci vediamo di sicuro negli stadi”. Lo aveva scritto sui social Blasco e ha mantenuto il suo impegno rendendo note le date del prossimo tour, tutte e 8 negli stadi, proprio come annunciato. Ed è così che Vasco, dopo aver conquistato il primo posto del podio per il maggior numero di spettatori ai suoi concerti, tornerà live con un nuovo tour, Vasco Live 2023.