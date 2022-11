Biagio Antonacci, stasera il concerto a Roma: scaletta canzoni di martedì 8 novembre 2022

Arriva l’attesissima data di Biagio Antonacci a Roma. Il famosissimo cantautore milanese, questa sera, 8 novembre 2022, si esibirà nella Capitale presso il Palazzetto dello Sport dell’Eur. Il concerto che partirà dalle ore 21.00, rientra all’interno del personalissimo tour dell’artista, denominato “Palco Centrale Tour 2022” e che vedrà il cantautore impegnato per tutto il mese autunnale in giro per l’Italia con le proprie date.

La scaletta per il concerto di Biagio Antonacci a Roma

Dagli ambienti vicino al cantautore milanese, già si vocifera di quale scaletta verrà portata sul palco, con l’obiettivo di far letteralmente impazzire e cantare a squarcia gola i propri fan. Infatti, un’idea sulla scaletta dell’artista potrebbe essere arrivata effettuato a Lido di Jesolo, che oltretutto ha aperto il “Palco Centrale Tour 2022”.

La scaletta prevista:

– Convivendo

– Se fosse per sempre

– Mio padre è un re

– Quanto tempo e ancora

– Il cielo ha una porta sola

– Lascia stare

– Non so a chi credere

– Il mucchio

– Angela

– Non è mai stato subito

– Ti dedico tutto

– Non ci facciamo compagnia

– In mezzo al mondo

– Ti penso raramente

– Seria

– Buongiorno bell’anima

– Dolore e forza

– Vivimi

– Se è vero che ci sei

– Insieme finire

– Sappi amore mio

– Le cose che hai amato di più

– Ti ricordi perché

– Tu sei bella

– Tra te e il mare

– Mi fai stare bene

– Mio fratello

– Per farti felice

– Pazzo di lei

– Sognami

– Non vivo più senza te

– Liberatemi

– Iris

– Telenovela

– Se io, se lei

Le altre date di Biagio

Dopo lo speciale concerto che lo porterà stasera a suona a Roma, il noto cantautore illuminerà anche altre sei città in giro per l’Italia. Infatti, sono previste sue date a: