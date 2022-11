Simply Red e i concerti in Italia nel 2023: ecco dove e quando

C’è grande attesa per il tour italiano dei Simply Red di Mick Hucknall che nell’estate del 2023 hanno programmato 5 tappe nella nostra Penisola. Il gruppo musicale pop soul britannico fondato nella prima metà degli anni ottanta si sibirà in piazza Duomo a Trani il 27 giugno, allo Sferisterio di Macerata il 28 giugno, il 1 luglio in piazza Napoleone a Lucca per il Lucca Summer Festival, il 3 luglio a Marostiva per il Marostica Summer Festival e il 4 luglio a Stupinigi per il Sonik Park.

Estate 2023: cinque concerti dei Simply Red

Sono ben 29 le date europee fissate dai Simply Red per la prossima estate. Si esibiranno in 11 paesi. Il pubblico italiano è già in attesa di ascoltare i classici dei Simply Red più amati, tra i quali: “Stars”, “Holding Back The Years”, “Fairground” e “Money’s Too Tight To Mention”. Un tour che arriva dopo un 2022 nel quale la band inglese si è esibita in ben 73 spettacoli davanti a oltre 600mila spettatori in varie tappe europee.

Tutto pronto per le prevendite dei concerti dell’estate 2023 dei Simply Red, inizieranno il 10 novembre alle 10, mentre la vendita è prevista per sabato 12 novembre alle 10. “Io e la band non vediamo l’ora di tornare in Europa la prossima estate per esibirci per tutti voi” ha detto Mick Hucknall.