Venerdì Santo, Messa e Via Crucis in diretta tv oggi 15 aprile 2022: orario, canale e dove guardare in streaming

Si avvicina la Pasqua e oggi per i fedeli è il giorno del venerdì santo, quello della messa e della via crucis attesa di Papa Francesco. Una via crucis che negli ultimi due anni, per via della pandemia, si è svolta in una piazza San Pietro deserta: ora (e per fortuna) i credenti possono essere presenti fisicamente all’evento, che verrà trasmesso in mondovisione.

La diretta della messa e della via Crucis

Due le funzioni previste oggi. La prima è fissata alle 17 e andrà in onda su TV2000, la seconda alle 21, invece, quando andrà in onda sia su TV2000 che su Rai 1 la via Crucis. La Via Crucis di Papa Francesco, infatti, andrà in onda in diretta su Rai 1 e TV2000 oggi, venerdì 15 aprile, a partire dalle 21.

Su Tv2000, canale 28 del digitale terrestre, 157 di Sky e 18 di tivùsat, alle 11.55 andrà in onda l’Angelus, poi alle 17 la celebrazione della Passione e alle 20, prima della via Crucis, il santo Rosario.

Gli appuntamenti della settimana santa del Papa

Il Papa il 16 aprile sarà alla Veglia Pasquale nella notte santa, mentre la domenica di Pasqua celebrerà la messa che precederà la benedizione Urbi et Orbi. In serata, invece, andrà in onda su Rai 1 ‘I volti dei Vangeli’, lo speciale in cui Francesco parlerà dei personaggi del Vangelo. Dichiarazioni che saranno accompagnate da immagini di diverse opere d’arte. È bene ricordare che la messa in onda sarà preceduta da un intervento di Roberto Benigni, poi a tutto questo farà seguito lo speciale del TG1 dedicato al viaggio del Papa in Iraq nel 2021.