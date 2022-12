Video di Natale 2022: quali sono quelli più belli da inviare per augurare buone feste

Manca davvero poco al Natale e quale modo migliore per augurare ad amici e parenti delle serene e gioiose feste se non attraverso un simpatico e divertente video a tema? Dei sentiti, sinceri auguri sono in grado di scaldare il cuore di chi li riceve donando una gioia che è difficile da descrivere. Anche quest’anno le aziende si sono messe in gioco nella progettazione di video divertenti ed originali che possiamo utilizzare proprio per fare gli auguri alle persone a noi care. Dunque, se anche voi questo Natale volete sorprendere i vostri amici e parenti con dei simpatici video non dovete far altro che continuare a leggere l’articolo, il successo è assicurato.

Auguri di Natale 2022 da inviare su WhatsApp e Facebook: le migliori frasi, immagini e video

I più bei video di Natale da inviare ad amici e parenti

Volete stupire amici e parenti con un bel video natalizio ma non sapete quale e dove trovarlo? Non preoccupatevi, in questo articolo abbiamo raccolto per voi una serie di spot di Natale che lasceranno tutti senza parole. Cominciamo, dunque, la nostra rassegna. In primis, vi segnaliamo il divertente spot del gruppo comico “The Jackal”, il quale quest’anno ha ironizzato su un ‘problema’ che durante le feste si ripete identico anno dopo anno: il regalo di Natale. Senza spoilerare troppo il contenuto del video, vi anticipiamo che questa clip è perfetta da inviare ad amico, specialmente se anche a voi è capitato di aver dimenticato di fare il regalo ad una persona.

Lo spot natalizio della Disney

Anche in questo Natale lo spot della Disney è un must. Il tema che il colosso cinematografico ha scelto per il 2022 è quello della nascita e dell’impatto che l’evento ha sugli altri membri della famiglia. Nonostante il corto duri pochi minuti, le emozioni — così come qualche lacrimuccia — sono assicurate.

Il video di Natale di Bauli

Passiamo adesso al video di Natale della Bauli. Il tema cardine affrontato nella clip è quello della diversità. Il Natale, infatti, ha un significato diverso per ognuno di noi basta solamente trovare la chiave, la modalità per fare in modo che ognuno di noi possa amarlo ed apprezzarlo allo stesso modo.

Natale con i Minions

Che Natale sarebbe senza un simpatico Minions pronta a rallegrarle l’essenza? Queste simpatiche e buffe creature non solo sono amate dai bambini ma riescono a strappare un sorriso anche agli adulti. Quale modo migliore, dunque, per augurare ai propri cari un Natale all’insegna della spensieratezza e della gioia?