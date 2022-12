Vigilia di Natale con i bambini: cosa fare per aspettare Babbo Natale

Siamo già arrivati al giorno della Vigilia di Natale e c’è un grande clima di festa per le strade. E non solo. Ovunque si respira magica. Il Natale è la festa dei bambini, ecco perché sta per arrivare il momento più atteso dell’anno: l’incontro con Babbo Natale e i regali da spacchettare. Ecco alcune idee su cosa fare con i più piccoli per aspettare il grande arrivo. Che resta un momento meraviglioso.

Aspettare il Natale con i bambini

Lo sappiamo, il Natale è la festa dei bambini per eccellenza. Tra i regali, le lucine e l’amore di amici e parenti, i più piccoli sono al centro di queste feste ed è quasi l’ora dell’arrivo di Babbo Natale. Bisogna solo attivare il conto alla rovescia! Per mantenere alto lo spirito natalizio è importante accompagnare i bambini in quest’attesa creando dei ricordi speciali che si porteranno dietro per sempre. Ecco alcune idee.

La letterina a Babbo Natale

Non può mancare la letterina al caro Babbo Natale, in cui i bambini e le bambine scrivono tutto ciò che desiderano ricevere a Natale. Potreste scriverla insieme o aiutare i più piccoli a creare una lettera più “creativa”, magari facendo dei disegni insieme o decorando la carta e la busta della letterina.

Creare una tradizione con i più piccoli

Un bel modo per creare ricordi con i più piccoli è quello di creare delle piccole tradizioni o un piccolo rituale da ripetere ogni anno prima dell’arrivo di Babbo Natale. Se ancora non ce l’avete, questo è il momento giusto! Potreste organizzare una piccola caccia al tesoro, fare una passeggiata nel verde, oppure realizzare qualcosa di creativo insieme.

Piccoli artisti per un giorno

Se i vostri piccoli sono particolarmente creativi oppure volete semplicemente fare qualcosa di carino insieme, dedicarsi a lavoretti fatti a mano stimolerà i sensi e la creatività di tutti. Non c’è niente di più divertente che mettere “le mani in pasta”, come si suol dire. Potrete preparare dei biscotti decorati allo zenzero, oppure comprare l’argilla bianca e realizzare delle piccole statuette natalizia insieme. Per qualcosa di più semplice, anche disegnare insieme oppure dipingere con le mani sono attività molto stimolanti per i bambini.

Dedicare del tempo ai più piccoli

Con la frenesia di tutti i giorni tra il lavoro e la scuola, non sempre riusciamo a dedicare il tempo necessario ai più piccoli per fare tutto ciò che vorremmo. Il Natale è un’ottima occasione proprio per questo: rilassarsi un attimo e dedicarsi a fare con i bambini tutto ciò che avremmo voluto fare nell’ultimo periodo. Infatti, potreste fare quella cosa che vi chiedono sempre di fare insieme, oppure prendervi un pomeriggio per guardare dei film insieme facendovi le coccole sul divano o leggere un bel libro. Anche giocare insieme li renderà molto felici, basterà che sentano il vostro amore. Per far trascorrere un bel natale ai bimbi, la cosa più importante è farli sentire amati e dedicarsi a loro.