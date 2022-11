Violenza contro le donne: citazioni, frasi e aforismi per dire basta ai femminicidi

Quasi come se la donna fosse di proprietà, un oggetto. Quasi come se l’amore si dimostrasse con le botte, gli schiaffi, gli insulti. Quando, in realtà, l’amore è rispetto, fiducia, stima. Non violenza. Eppure, sono sempre di più in Italia (e non solo) i casi di femminicidi, di donne uccise dall’uomo che loro pensavano di amare. Da quell’uomo che si è trasformato in un mostro. Proprio oggi, come ogni 25 novembre, si festeggia la giornata contro la violenza sulle donne e noi de Il Corriere della Città abbiamo pensato di mettere insieme una serie di frasi, di citazioni e di aforismi per dire basta a tutto questo. Perché non è normale che sia normale.

Frasi contro la violenza sulle donne: citazioni e aforismi famosi per il 25 novembre

Tutte le frasi per dire basta alla violenza sulle donne

Quanto più la donna cerca di affermarsi come uguale in dignità, valore e diritti all’uomo, tanto più l’uomo reagisce in modo violento. La paura di perdere anche solo alcune briciole di potere lo rende volgare, aggressivo e violento (Michela Marzano)

Ho giurato di non stare mai in silenzio, in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui degli esseri umani siano costretti a subire sofferenze e umiliazioni. Dobbiamo sempre schierarci.

La neutralità favorisce l’oppressore, mai la vittima. Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato (Èlie Wiesel)

La violenza sulle donne è antica come il mondo, ma oggi avremmo voluto sperare che una società avanzata, civile e democratica non nutrisse le cronache di abusi, omicidi e stupri (Helga Schneider)

La violenza è semplice; le alternative alla violenza sono complesse (Friedrich Hacker)

Ogni donna merita un uomo che le rovini il rossetto, non il mascara. Marilyn Monroe

Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole. Coco Chanel