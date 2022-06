Volantino Conad, ‘Tutto a…’ e ‘Speciale Griglia &Gusta’: sconti e offerte dal 15 al 26 giugno

Nuovo volantino Conad giugno 2022, offerte e promozioni fino alla fine del mese. La nota catena dei supermercati lancia gli sconti su decine di articoli per i prossimi giorni con tanti pezzi a prezzo fisso. Vediamo dunque tutte le novità per i clienti.

Offerte nuovo volantino Conad

Partiamo dai prodotti in evidenza. Nel volantino “Tutto a…” troviamo tanti pezzi a prezzo fisso a fronte tuttavia di un numero massimo di lotti acquistabili. Qualche esempio? Birra Heineken a 3.00 euro (max pezzi acquistabili 8). Oppure Kinder Colazione più a 2.00 euro o la coppa cacao a 1.00 2×100 g. Proseguiamo. Gran Crudo stagionato snello 70g a 2.00 euro, Giravolte casa Modena vari tipi a 2.00 euro, e l’acqua Levissima a 1.00 euro da 50cl. Anche i biscotti Oreo sono a 1 euro così come i Muu Muu Cameo a 2.00 euro la confezione da 4x125g. E ancora: filetti di alici a 3.00 euro e Speck Alto Adige a 2.00 euro.

Sfoglia il nuovo volantino Conad “Tutto a”

Ricordiamo che le promozioni sono valide dal 15 al 26 giugno 2022. Ulteriori informazioni è possibile trovarle, anche per consultare le altre promozioni come lo speciale grigliata, sul sito ufficiale Conad o direttamente nei punti vendita. In alternativa vi invitiamo a sfogliare il volantino per conoscere tutte le offerte in corso.