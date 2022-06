Volantino Trony, ‘Affari d’Estate’ e ‘Sottocosto’: offerte e promozioni dal 16 al 25 giugno

Nuovo Volantino Trony con le promozioni valide fino a fine mese. Tanti gli articoli in promozione e a prezzo scontato in vista dell’estate: ma quali saranno le occasioni da prendere al volo? Vediamo insieme tutte le novità.

Volantino Sottocosto Trony giugno 2022

Partiamo dai prodotti in evidenza. Intanto troviamo il TV Oled 4k a 649 euro invece di 999 euro e se usufruite del bonus rottamazione il prezzo scende ancora a 549 euro. Proseguiamo. Samsung Galaxy A32 5g a 199 euro invece di 299 euro con il 33% di sconto. HP Notebook 15s-Fq4009NL a 499 euro anziché 759 euro.

Offerte Tv

Vediamo nello specifico adesso qualche categoria più da vicino. Il Telefunken, tornando ai televisori, è sottoprezzo a 149 euro: parliamo del modello Tv Led da 32′‘. Il Toshiba Tv Led 43” lo trovate invece a 279 euro invece di 429 euro e con il bonus rottamazione è possibile arrivare a 223,20 euro.

Offerte smartphone Trony

Passando alla telefonia ecco qualche promozione su cui vale la pena riflettere se si è alla ricerca di un nuovo smartphone. Il Redmi 9AT è in offerta a 99.90 euro mentre il Galaxy A22 5g è a 179 euro. E ancora: Galaxy A52s 5G è a 299 euro anziché 469.

Sconti iPhone giugno 2022

Anche i prodotti Apple non potevano mancare nelle offerte del nuovo volantino Trony. Ecco allora il sottoprezzo anche per l’iPhone 13 da 128 GB disponibile in varie colorazioni: 799 euro invece di 939 il prezzo di vendita.

Sfoglia il nuovo volantino Trony

Ricordiamo che le promozioni saranno valide dal 16 al 25 giugno e che per alcuni articoli sono state disposte quantità limitate di prodotti. Ulteriori condizioni sul sito internet di Trony o direttamente nei vari punti vendita. In alternativa, per conoscere tutte le offerte in corso, vi invitiamo a sfogliare il volantino qui di seguito riportato.

