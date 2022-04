Volantino Elite, settimana di Pasqua: tutte le offerte fino al 16 Aprile

Volantino Elite, tantissime novità per la Settimana di Pasqua. Finalmente sta per arrivare la Domenica pasquale in cui tutti ci riuniremo per festeggiare e pranzare insieme condividendo momenti di divertimento e svago. A questo proposito sicuramente tanti di voi staranno già pensando a ricette buonissime che delizieranno i vostri ospiti. Per non lasciarvi impreparati, ecco tutte le offerte del Volantino Elite!

Volantino Elite

L’anno scorso il giorno di Pasqua è stato un po’ diverso. Tutti a casa propria e al massimo si scambiavano due chiacchere in videochiamata. Domenica però non sarà così e le offerte nel Volantino Elite vi aiuteranno a rendere questa giornata ancora più speciale.

Le offerte sono valide dal 7 al 12 Aprile. Troverete sconti eccezionali per tantissime uova di Pasqua, dalle più piccole alle più grandi, che potrete regalare ai vostri piccoli, ma anche ai grandi!

Tantissime occasioni anche per i vini e i liquori di altissima qualità, per le marmellate, l’olio, la pasta, tutto quello di cui avrete bisogno. Ogni prodotto ha uno sconto validissimo e no potrete avere nessuna scusa per realizzare il vostro pranzo perfetto!

