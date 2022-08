Volantino Euronics, ‘Summer Dream’: offerte e sconti fino al 31 agosto

È ancora in atto la promozione “Smart Home – Speciale Domotica”, ma Euronics lancia anche una nuova campagna promozionale: la Summer Dream, che è valida fino al 31 agosto 2022.

Tanti i prodotti in offerta con particolare attenzione su computer fissi e portatili, in merito ai quali la scelta è molto ampia e gli sconti, in alcuni casi, superano anche il 40%.

Leggi anche: Volantino Euronics, ‘Il ButtaFuori’: promozioni imperdibili dal 16 al 31 agosto

Le migliori offerte della promo Summer Dream di Euronics

La campagna promozionale promossa da Euronics non riguarda solo offerte sui computer, ma per meglio valutare le offerte andiamo ad analizzarle:

Ecco quali sono i computer fissi e portatili in offerta:

• Notebook Acer Aspire 3 con AMD Ryzen 5 e 8 – 512 GB in offerta a 399 euro invece di 599

• Notebook ASUS F515EA con Intel Core i3 e 8 – 512 GB in offerta a 399 euro invece di 629

• Notebook Lenovo Ideapad 3 con Intel Core i5 e 8 – 512 GB in offerta a 499 euro invece di 749

• Notebook HP 15S con Intel Core i5 e 16 – 512 GB in offerta a 599 euro invece di 849

• Notebook Acer Aspire 5 con AMD Ryzen 7 e 16 – 512 GB in offerta a 649 euro invece di 849

• Notebook HP 17 con Intel Core i7 e 8 – 512 GB in offerta a 699 euro invece di 899

• Notebook HP Victus 16 con AMD Ryzen 7, GPU RTX 3060 e 16 – 1000 GB in offerta a 1199 euro invece di 1599

• Notebook Acer Predator Helios 300 con Intel Core i7, 32 GB di RAM, 1 TB di SSD e GPU RTX 3070 Ti in offerta a 2399 euro invece di 2799

• PC desktop Acer Aspire XC con Intel Core i5, 8 – 512 GB e GPU NVIDIA in offerta a 549 euro invece di 699

• PC desktop Acer Nitro 50 con Intel Core i7, 16 – 512 GB e GPU RTX 3060 in offerta a 1299 euro invece di 1599

• PC Desktop HP Victus con Intel Core i7, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e GPU RTX 3060 in offerta a 1399 euro invece di 1599

• PC AiO Lenovo IdeaCentre AIO 3 con AMD Ryzen 3, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB in offerta a 649 euro invece di 749

SFOGLIA QUI I VOLANTINI

Altri prodotti in offerta:

• Scopa elettrica Samsung Jet 90 Premium in offerta a 549 euro invece di 869

• Scopa elettrica Rowenta RH9680 da 185 W in offerta a 239 euro invece di 429

• Monitor HP da 23,8″ Full HD in offerta a 139 euro invece di 189

• Monitor Acer Nitro da 23,8″ Full HD in offerta a 129 euro invece di 169

• Monitor HP Omen da 24,5″ Full HD in offerta a 229 euro invece di 279

• Google Nest Mini grigio in offerta a 32,99 euro invece di 59 – colore nero

• Google Nest Audio in offerta a 69,99 euro invece di 99,99

• Google Nest Hub in offerta a 59,99 euro invece di 99,99

• Soundbar LG da 100 W con 3 casse integrate in offerta a 99 euro invece di 179

Insomma, cosa aspettate? La scelta è vasta, le offerte sono tante e bisogna approfittarne!