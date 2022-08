Volantino Euronics, ‘Il ButtaFuori’: promozioni imperdibili dal 16 al 31 agosto

Estate a tutto sconto con Euronics che lancia il volantino il ButtaFuori con sconti fino al 60%. Si tratta di una delle campagne promozionali della nota catena di prodotti dell’elettronica che propone, tra gli altri, ribassi su smartphone, pc e televisori. Vediamo dunque i principali articoli in offerta.

Nuovo volantino Euronics agosto 2022

Partiamo dagli articoli in copertina. Il Tv Neo QLED 55′‘ è in offerta a 999.00 euro con il 50% di sconto. Galaxy A13 è a 179.00 euro con un ribasso del 20%. E ancora: Acer Notebook Aspire 3 A315-58-51RV a 499.00 euro invece di 798.99 euro.

Telefonia e accessori

Continuiamo con gli smartphone. Galaxy S22 è in offerta a 749.00 euro. L’A52s 5G è a 329 euro con uno sconto del 30%. Galaxy A33 5G costa 299.00 euro, mentre l’A22 è in promozione a 179.00 euro. E ancora. Oppo A94 costa 329.00 euro, mentre il Find X5 Lite è in promozione a 449.00 euro con uno sconto del 10%. Oppo A16 a 149.00 euro, oppure lo Xiaomi 12 a 699 euro anziché 899.00 euro.

Offerte iPhone Euronics volantino

Per ciò che riguarda l’iPhone abbiamo invece il 12 a 729.00 euro pagabile anche in 20 rate da 33.46 euro. Oppure l’iPhone 11 a 599 euro anziché 669.00 euro. Per quanto riguarda l’Apple Watch invece il prezzo è di 439 euro anche qui pagabile in 20 rate da 19.42 euro.

Dove sono valide le offerte del volantino Il Butta Fuori

Ma queste sono solo alcune delle promozioni contenute nel nuovo volantino di Euronics valido fino al 31 agosto. Per maggiori informazioni e per conoscere i punti vendita aderenti alla promozione vi invitiamo a cliccare qui. Vi ricordiamo che, sempre per ciò che riguarda Euronics, sono ancora attive le campagne “Scontatutto”, “Svuota tutto e scontatissimi”.