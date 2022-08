Volantino Euronics, ‘Scontatutto fino al 50%’: promozioni e offerte dal 3 al 17 agosto

Estate a tutto sconto con Euronics con tantissimi prodotti in offerta sui principali prodotti per l’elettronica. Dagli smartphone, agli elettrodomestici, ai televisori: ecco dunque tutti gli articoli in promozione.

Offerte nuovo volantino Euronics agosto 2022

Le promozioni del volantino Scontatutto propone offerte fino al 50%. Quali? Ad esempio LG UHD Tv a 374 euro invece di 499.00 euro. Samsung A22 5G a 169.00 euro con uno scontro del 32.13%. Lavatrice Hot Point Ariston a 349.99 euro invece di 699.00 euro. Lenovo Notebook Ideapad 3 a 599.99 euro e scopa elettrica Samsung a 229.00 euro invece di 299.00 euro.

Leggi anche: Volantino Conad, ‘Taglio Netto’: sconti e offerte dal 10 al 21 agosto

Sconti cellulari con lo Sconta tutto

Diamo uno sguardo ora agli smartphone Android. Find X5 Pro 5G a 1149.99 euro, Reno 8 Lite a 349.00 euro. Oppo A74 a 249.99 euro invece di 299.99 euro. Oppo A16 a 139.00 euro. E ancora: Xiaomi 12 a 649.99 euro, Xiaomi 11T 5G a 429.00 euro anziché 349.99 euro.

Offerte Samsung Euronics

Anche per i prodotti Samsung sono previsti ribassi. Galaxy A13 è in offerta a 179.00 euro invece di 219.99 euro. A33 5G a 279.99 euro anziché 389.00 euro. Galaxy A53 5G a 349.99 euro (128 GB) oppure a 379.00 euro nel modello da 256 GB. Infine Samsung Galaxy S22 Ultra a 1.099 euro invece di 1.379.00 euro.

iPhone in promozione

Nel volantino Scontatutto troviamo anche iPhone 13 PRO da 128GB a 1.149.00 euro, e iPhone 13 a 949.00 euro. E ancora: iPhone 12 a 128 GB a 749.00 euro.

Elettrodomestici in offerta

Chiudiamo con gli elettrodomestici. Lavatrice Whirpool a 599.99 euro, oppure lavatrice Candy a 299.00 euro con un risparmio di 100 euro. Frigorifero LG GMQ844MC a 1.549.00 euro invece di 2.499.00 euro con un risparmio di 950 euro. Frigo Beko G16314XB a 799.99 euro invece di 1.049.00 euro.

I volantini Euronics di agosto 2022

Per conoscere i dettagli, tutti i prodotti in offerta del volantino Sconta Tutto di Euronics valido fino al 17 agosto 2022 nonché i negozi aderenti potete visitare il sito ufficiale della nota catena di prodotti per l’elettronica. Ricordiamo che, sempre per agosto 2022, Euronics ha lanciato anche i volantini SottoAgosto e SummerFest e lo Svuota Tutto.