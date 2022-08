Volantino Trony, ‘Sconta Tutto’: offerte fino al -50% dal 4 al 24 agosto

Novità in arrivo per tutti gli amanti delle novità hi tech con gli sconti di Trony di agosto 2022! Tanti articoli in sconto con il nuovo volantino Sconta Tutto che durerà quasi fino a fine mese. Scopriamo dunque tutte le novità per i clienti.

Offerte smartphone nuovo volantino Trony agosto 2022

Partiamo dagli sconti sui cellulari. Tantissimi i prodotti in offerta e per tutte le tasche. Le promozioni riguarderanno sia gli smartphone Android che quelli Apple anche per ciò che riguarda gli accessori.

Sconti cellulari Samsung

Galaxy S22 è in offerta a 779 euro con uno sconto del 16% nella versione da 256GB mentre quella da 128 GB è in promozione a 699.00 euro con il 20% di ribasso. L’A13 costa 169.00 euro, l’A53 399.00 euro (256 GB) oppure 369.99 (128 GB). L’A03 è a 139.00 euro con uno sconto del 12%.

Smartwatch Galaxy

Anche sul fronte degli accessori ci sono sconti da non perdere. Galaxy Watch4 è a 199.00 euro invece di 299.00 euro mentre la versione da 40MM è a 179.00 euro. Infine Galaxy Buds Live a 59.00 euro anziché 109.00 con uno scontro del 45%.

Offerte Apple Trony agosto

Vediamo gli sconti per ciò che riguarda i prodotti della ‘mela’. Apple iPhone 13 PRO 128 GB è in offerta a 1.129.00 euro mentre l’iPhone 12 da 128 GB è in promozione a 749 euro. Apple iPad 9′‘ è in sconto a 359.oo euro invece di 389.00 euro.

Airpods e Apple Watch

Apple Airpods PRO sono in offerta a 229.00 euro con un ribasso del 17%. Apple Watch costa 299.00 euro (40MM) mentre la versione da 44MM è a 329.00 euro.

Sconti TV Trony

Con il nuovo volantino Trony sconti anche sui televisori. Sony Tv Oled 55′ Bravia XR A83k in offerta a 1.999.00 euro. Samsung TV LED 65” QE65QN800ATXZT costa 1.799.00 con il 14% di sconto. Panasonic TV Led 58” a 549.00 euro.

Quali sono i Pc in offerta con il Volantino Sconta Tutto

Chiudiamo con l’informatica. Acer Notebook A515-56-73-70 in offerta a 649.00 euro con il 16% di sconto. Acer A515-45-R7LJ a 599.00 euro. Lenovo Notebook Ideapad 3 a 599.00 euro. Oppure Onda Notebook Oliver Plus a 299.00 euro invece di 349.00 euro.

Sfoglia il nuovo volantino Trony Sconta Tutto

Ma questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta disponibili con il nuovo volantino di agosto 2022 che, lo ricordiamo, è valido dal 4 al 24 agosto 2022. Per conoscere tutte le offerte e sfogliare il volantino clicca sul seguente link.

Clicca e sfoglia online il volantino