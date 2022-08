Volantino Euronics, ‘Hot Days’: gli sconti più caldi dell’anno dal 18 al 31 agosto

Continuano le offerte da Euronics. Sì, perché da oggi, giovedì 18 agosto, e fino al 31 agosto saranno attive diverse promo, tra cui “Scontatutto”, “Svuota Tutto” e “Hot Days”. In offerta, quindi, prodotti elettronici (ma non solo), a prezzi davvero ‘stracciati’. Che aspettate a correre per accaparrarvi la merce in saldo?

Leggi anche: Volantino Euronics, ‘Il ButtaFuori’: promozioni imperdibili dal 16 al 31 agosto

Le offerte al 50 % da Euronics

Tra i prodotti in offerta ci sono smartphone, notebook, televisori, wearable e tanto altro. E tutto in sconto fino al 50% rispetto al prezzo di listino. In offerta, tra i tanti prodotti, anche lo smartphone Xiaomi 11T Pro e Apple iPad 2021.

CLICCA QUI PER SFOGLIARE I VOLANTINI

Offerte su Amazon Italia

Tante offerte speciali anche su Amazon Italia, dove lo smartphone One Plus Nord CE 2 Lite 5G da 6GB RAM è a 219,99 euro, anziché 309.

Leggi anche: Volantino Trony, ‘Nervi Saldi’ e ‘Un Mare di Sconti’: offerte dal 16 al 24 agosto

Dove consultare i volantini

Per maggiori informazioni e per conoscere i punti vendita aderenti alla promozione vi invitiamo a cliccare qui. Vi ricordiamo che, sempre per ciò che riguarda Euronics, sono ancora attive le campagne “Scontatutto”, “Svuota tutto e scontatissimi”.