Volantino Trony, ‘Nervi Saldi’ e ‘Un Mare di Sconti’: offerte dal 16 al 24 agosto

Gli sconti non vanno in vacanza con Trony che lancia nuove promozioni che ci accompagneranno fino alla fine di agosto. La nota catena di prodotti per l’elettronica propone infatti un doppio volantino per i clienti con tante offerte per tutte la tasche. Vediamo dunque i principali prodotti in sconto.

Nuovo volantino Trony Un mare di sconti

Partiamo dalle promozioni della campagna ‘Un mare di sconti’ attiva dal 16 al 24 agosto 2022. Ricordiamo inoltre che sul sito e solo online è in corso anche la campagna ‘Un bagno di sconti’ in questo caso valida dal 13 al 26 del mese.

Ma torniamo al volantino. Galaxy S22 è in promozione a 679.00 euro con un ribasso del 22% oppure in 30 rate da 22.63 euro al mese. Il Tv Oled 48” Panasonic TX-48JZ1000E è in offerta a 879 euro. Oppure lavatrice Hotpoint NR648GWSAIT in sconto a 399 euro invece di 549 euro.

Dove sono valide le promozioni

In questo caso il volantino di agosto 2022 di Trony è attivo in Sardegna negli oltre 10 punti vendita sparsi per l’isola. Per maggiori informazioni e dettagli consultare il sito web di Trony oppure rivolgersi direttamente ai punti vendita.

Offerte Nervi Saldi agosto 2022

Eccoci dunque alla seconda ‘ondata’ di sconti (per rimanere in tema). In questo caso il nuovo volantino di Trony ‘Nervi Saldi’ è valido fino al 24 agosto 2022. Ma quali sono gli articoli in offerta? Panasonic Smart Tv Oled 55′ UHD a 899 euro, oppure Samsung Glaxy A13 a 149.95 euro. LG lavatrice F43V313S0E a 539.95 euro invece di 1799 euro con un ribasso del 70%. E ancora. Acer Notebook Aspire 5 a 399.95 euro con un ribasso del 42%.

Dove è attivo il volantino

In questo caso il volantino Trony è valido dal 12 al 24 agosto in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Per conoscere invece i volantini attivi nella tua zona clicca qui.

