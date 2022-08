Volantino Eurospin: promozioni e offerte dal 29 agosto all’11 settembre

Agosto sta per volgere al termine e le varie catene di supermercati sono ormai pronte per lanciare le nuove promozioni di settembre. E’ questo il caso di Eurospin che tra pochi giorni renderà effettive le offerte del nuovo volantino. Vediamole dunque in anteprima.

Offerte volantino Eurospin settembre 2022

Partiamo dai prodotti in evidenza. Yogurt intero alla frutta vari gusti a 1.79 euro, spremuta 100% Ananas a 1.49 euro, latte parzialmente scremato UHT a 5.49 euro. Ci sarà poi lo speciale colazione: Croissant Vuoto 6pz. a 1.79 euro, Bacon a fette a 1.25 euro, petto di tacchino a 1.69 euro. Fermenti attivi a 1.49 euro. E ancora: uova medie da allevamento all’aperto 1.49 euro, pagnotta 100% farina integrale a 1.25 euro. Confettura vari gusti a 1.19 euro. The al limone e lemongrass a 0.69 centesimi, cola senza caffeina a 0.55 centesimi, vino bianco/rosso brick a 0.89.

Quanto durano le offerte

Il nuovo volantino Eurospin sarà attivo da lunedì prossimo, 29 agosto 2022, fino all’11 settembre. Per sapere i punti vendita aderenti, tutti i prodotti in offerta nonché i dettagli vi invitiamo a visitare il sito di Eurospin.