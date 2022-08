Volantino Expert, ‘Fuori Tutto’: offerte e sconti fino al 15 agosto

Estate ancora all’insegna degli sconti targati Expert che lancia il volantino Fuori Tutto con sconti fino al 50%! Un’occasione da non perdere per chi è alla ricerca di qualche acquisto last minute magari da portare con sé in vacanza.

Offerte smartphone nuovo volantino Expert agosto 2022

Già in copertina troviamo ad esempio il Redmi Note 11 PRO a 279.00 euro invece di 349.00 con un risparmio del 20% (-70 euro). Lo smartphone ha un display di 6.67”, una RAM da 6GB e una quad cam da 108+8+2+2 MP e una frontale da 16MP. Poi troviamo il TCL 30se a 159.00 euro, oppure l’OPPO A94 a 299.00 euro. E ancora: Oppo A54s a 199.90 euro, l’R9 a 279.00 euro, l’Oppo A16 a 149.90 euro con il 16% di sconto e il TCL 305i a 107.90 euro. Galaxy A53 5G a 359.00 euro, Redmi Note 11 a 199.90 euro.

Leggi anche: Volantino Euronics, ‘Scontatutto fino al 50%’: promozioni e offerte dal 3 al 17 agosto

Sconti PC con il Fuori Tutto

Passiamo all’informatica. Notebook Lenovo Yoga Slim 713ITL5 a 899.00 euro con il 25% di sconto. HP Notebook 15S-FQ a 649.00 euro con un risparmio del 27%. Asus Notebook M515UAEJ496W a 469.00 euro anziché 649.00 euro. Lenovo Notebook Ideapad 315ITL6 a 429.00 euro anziché 629.00 con uno sconto del 31%.

Leggi anche: Volantino Lidl, ‘Speciale Grigliata di Ferragosto’: offerte dall’8 al 14 agosto

Sfoglia il volantino Expert

Per saperne di più e per conoscere tutti gli altri prodotti in offerta è possibile sfogliare online il nuovo volantino Expert Fuori Tutto cliccando qui. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale dell’azienda. Ricordiamo infine che le promozioni in corso, iniziate lo scorso 1 agosto, dureranno fino al prossimo 15 agosto 2022.