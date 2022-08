Volantino Lidl, ‘Speciale Grigliata di Ferragosto’: offerte dall’8 al 14 agosto

Tutto pronto per la grigliata di ferragosto? No? Allora approfittate degli sconti lanciati da Lidl dello speciale grigliata con tanti articoli in super offerta. Scopriamo dunque le promozioni del nuovo volantino della nota catena di supermercati.

Offerte nuovo volantino Lidl ferragosto 2022

Qualche esempio? Grigliata mista di suino e pollo a 3.99 euro invece di 5.49 euro. Prosciutto cotto a 1.79 euro, Birra peroni a 0.69 centesimi, peperoni misti a 1.19 euro, mandorle californiane a 2.79 euro (con coupon).

Leggi anche: Volantino Esselunga, sconti dal 4 al 17 agosto 2022: tutte le offerte

Quali sono i prodotti in offerta dello speciale grigliata

Ma entriamo nello specifico dello speciale grigliata. Fettine sceltissime di scottona 13.99 euro, pollo aperto per griglia a 4.99 euro, salamelle aperte a 2.29 euro, tagliata di coppa di suino marinata a 2.49 euro. Braciole di coppa di suino a 3.69 euro, Spedini di suino a 6.99 euro. E ancora: hamburger di bovino a 3.39 euro, Luganega di suino con erbe a 2.79 euro, pancetta arrotolata a 0.85 centesimi. Pane per hamburger a 0.69 centesimi. Coca cola 1.5 l x 6 a 5.99 euro, grissini a 0.85 centesimi.

Leggi anche: Volantino MD, ‘Speciale grigliata’: offerte e promozioni dal 9 al 21 agosto

Sfoglia lo speciale grigliata

Per conoscere tutti i prodotti in offerta, le condizioni nonché i punti vendita aderenti vi invitiamo a cliccare sul seguente link. Il volantino Lidl speciale grigliata è valido da oggi, lunedì 8 agosto, fino al prossimo 14 agosto.